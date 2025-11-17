Un jugador de 17 años del club Holon Yermiyahu fue sancionado con 99 años de suspensión por el tribunal disciplinario de la Federación Israelí de Fútbol tras protagonizar una segunda pelea en un partido formativo, informaron medios locales, en una decisión que busca castigar la reincidencia en conductas violentas

El tribunal disciplinario aplicó la sanción máxima, equivalente a la expulsión definitiva del sistema federativo, después de que el futbolista participara en una nueva riña en el campo. Meses antes, el mismo jugador recibió una suspensión de seis partidos por golpear a un rival, y entonces la entidad le otorgó otra oportunidad. La segunda falta motivó la imposición de la pena de 99 años, que busca enviar un mensaje de tolerancia cero ante la violencia en divisiones juveniles

La Federación también multó al club Holon Yermiyahu con 2.500 shekels, monto que equivale a unos 770 dólares, y estableció una medida complementaria: si en el plazo de un año se registra otra falta por disturbios, peleas o agresiones, el equipo perderá tres puntos en la competencia. El castigo combina sanción individual y medidas institucionales para intentar prevenir nuevos episodios de violencia

La sanción generó debate público en Israel entre quienes valoran la firmeza del tribunal y quienes consideran que la pena resulta excesiva por tratarse de un menor de edad. El juez del tribunal disciplinario de la Federación Israelí de Fútbol indicó que la reincidencia en conductas violentas resultó incompatible con el espíritu del deporte formativo, y por ello se impuso la sanción más severa

Puede interesarte

Motivos disciplinarios y alcance de la sanción

El tribunal fundamentó la resolución en la conducta repetida del jugador dentro del campo de juego, tras la primera sanción de seis partidos por una agresión directa a un rival. El organismo consideró que la reiteración justificó una respuesta ejemplificadora para preservar la integridad de las competiciones juveniles. La suspensión de 99 años supone que el jugador no podrá participar en torneos organizados por la federación

La Federación articuló la pena como una herramienta para disuadir actos violentos en categorías formativas y para proteger a otros jóvenes jugadores. La multa al club busca responsabilizar a las instituciones por la conducta de sus planteles y mantener mecanismos de control interno. Si el club incurre en otra falta grave en el año siguiente, la pérdida de tres puntos pondrá en riesgo su posición en la tabla

El caso reabrió el debate sobre sanciones en juveniles y sobre las políticas de educación deportiva en clubes. Algunos dirigentes coinciden en que las medidas disciplinarias deben combinar sanciones y programas de prevención, mientras que otros advierten que sanciones extremas sobre menores exigen considerar alternativas educativas

Puede interesarte

Repercusiones

En la comunidad futbolística se reportaron posiciones encontradas: hubo quienes respaldaron la decisión por su carácter disuasorio y quienes la criticaron por su severidad respecto a un jugador menor de edad. Los cuestionamientos apuntaron a la proporcionalidad de la pena y a la necesidad de complementar sanciones con acciones formativas dentro del club

La sanción ya produjo una repercusión institucional: el club deberá ajustar sus protocolos internos y asumir la multa económica impuesta por la federación. Además, la amenaza de quita de puntos en caso de nuevos incidentes introduce una consecuencia deportiva inmediata para Holon Yermiyahu

El estado actual del expediente indica que la Federación aplicó la resolución disciplinaria y que la sanción permanecerá vigente salvo que una instancia superior revise la decisión; por su parte, el club enfrenta la obligación de responder a las medidas y reducir el riesgo de futuras sanciones