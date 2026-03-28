El caso de Pamela Genini, la modelo y empresaria italiana de 29 años asesinada en octubre pasado en Milán por su exnovio, sumó un capítulo escalofriante: desconocidos profanaron su tumba y se llevaron su cabeza.

El hallazgo ocurrió el lunes, cuando empleados del cementerio intentaron trasladar el féretro de Genini a su lugar de descanso definitivo. Al notar que el ataúd no cerraba bien y que tenía tornillos sueltos, avisaron a las autoridades. Al abrirlo, se encontraron con la escena más perturbadora: la cabeza de la joven no estaba.

Según informaron medios italianos, el cuerpo de la modelo llevaba cinco meses en el cementerio desde su asesinato.

Los peritos detectaron que alguien utilizó silicona fresca para sellar el ataúd, lo que indica que la decapitación fue reciente.

La investigación apunta a una profanación planificada

La policía sospecha que al menos tres o cuatro personas participaron en la profanación del cuerpo de Genini, aunque todavía no está claro por qué manejan ese número de sospechosos. Por el momento, no trascendió ningún motivo detrás del robo de la cabeza.

El caso está siendo investigado como “profanación de cadáver” y “robo de restos humanos”, delitos que en Italia pueden tener una pena de hasta siete años de prisión.

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Un femicidio que conmocionó a Italia

Pamela Genini fue asesinada el año pasado en el balcón de su departamento en Milán. Según la investigación, su exnovio, el empresario Gianluca Soncin, de 52 años, la atacó con furia tras acosarla y suplicarle que retomaran la relación.

La autopsia reveló que Genini recibió más de 24 puñaladas. El agresor habría ingresado al departamento con un juego de llaves que aún conservaba. Horas antes del crimen, la modelo le escribió a una amiga: “Tengo miedo. Este tipo está completamente loco… No sé qué hacer”.

Los vecinos escucharon los gritos de auxilio de Pamela, pero cuando la policía llegó ya era tarde. Tras el ataque, Soncin intentó quitarse la vida cortándose el cuello, pero sobrevivió y permanece detenido, acusado de acoso y homicidio.

Quién era Pamela Genini

Además de su carrera como modelo y su paso por la televisión italiana, Genini era fundadora de una marca de trajes de baño y una figura reconocida en el mundo del emprendimiento.

El brutal asesinato y ahora la profanación de su tumba mantienen en vilo a la sociedad italiana, que exige justicia y respuestas ante semejante horror.