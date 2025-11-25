Un insólito y macabro caso sacudió en los últimos días a la localidad de Borgo Virgilio, en Italia, donde un hombre fue descubierto intentando hacerse pasar por su propia madre fallecida para renovar su documento y continuar cobrando la pensión. La mujer había muerto hace tres años y su hijo convivió todo ese tiempo con el cadáver momificado dentro de la vivienda.

El hecho salió a la luz el pasado 11 de noviembre, cuando el hombre —de 57 años— se presentó en una oficina pública para realizar un trámite en nombre de su mamá, identificada como Graziella Dall’Oglio. Vestía ropa femenina, llevaba una peluca, estaba maquillado, tenía las uñas pintadas y había sumado accesorios como un collar de perlas y aros para completar el engaño.

Según informaron las autoridades locales, los empleados notaron de inmediato inconsistencias en su comportamiento: la supuesta mujer había llegado manejando y caminaba sin dificultad, a pesar de la avanzada edad que figuraba en su documento. La actitud desencadenó sospechas y los trabajadores dieron aviso a la Policía.

Al arribar al lugar, los agentes confirmaron la escena insólita: quien se presentaba como la mujer era, en realidad, su hijo, intentado hacerse pasar por ella. Tras identificarlo, la Policía se dirigió a su domicilio para verificar el estado de la mujer y se encontró con una escena aún más perturbadora: el cadáver momificado permanecía dentro de la casa desde hacía tres años.

La investigación reveló que el hombre nunca reportó la muerte de su madre con el objetivo de seguir cobrando la pensión. Cuando el documento se venció, optó por disfrazarse para renovar la identidad y continuar con la estafa, pese al tiempo transcurrido y al deterioro del cuerpo en su vivienda.

Las imágenes divulgadas inicialmente por el diario Il Corriere della Sera mostraron el impactante parecido logrado por el sospechoso tras maquillarse y colocarse la peluca, lo que contribuyó a viralizar el episodio en la prensa italiana.

El hombre quedó acusado por ocultación de cadáver, estafa a la Seguridad Social, falsedad documental y suplantación de identidad. A pesar de la gravedad de los cargos, permanece en libertad mientras avanza la investigación judicial.