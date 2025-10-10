Una joven italiana de 25 años fue detenida en Reggio Calabria, al sur de Italia, acusada de haber matado a sus dos hijos recién nacidos —cuyos cuerpos fueron encontrados en julio de 2024 dentro de un armario— y sospechada además de haber asesinado a otro bebé en 2022.

El caso conmociona a la localidad de Pellaro, donde la Policía llevó adelante la investigación que culminó con su arresto domiciliario.

El caso salió a la luz cuando los padres de la mujer encontraron los cuerpos de los dos recién nacidos envueltos en una manta dentro de un armario de su casa.

Las cámaras de seguridad mostraron que la joven estuvo sola en el domicilio entre las 19.00 y las 20.30 del 8 de julio de 2024, lapso en el que se presume ocurrieron el parto y la muerte de los bebés.

Según confirmaron las pericias, los bebés nacieron con vida y murieron por asfixia.

Ese mismo día, la mujer fue internada en el Hospital General de Reggio Calabria con una hemorragia grave, y sus padres afirmaron desconocer que estaba embarazada.

Sospechas sobre un tercer hijo y complicidad del novio

Los investigadores detectaron mensajes entre la detenida y su novio, quien también está siendo investigado por complicidad, mientras apuntan a un posible tercer crimen ocurrido en 2022.

En esos chats, la pareja discutía sobre la posibilidad de quedarse con el bebé, y los indicios señalan que la mujer habría dado a luz en agosto de ese año y se habría deshecho del cuerpo del recién nacido, que aún no fue encontrado.

Unidades caninas especializadas buscan restos en las propiedades de la mujer, su pareja y su familia. La Policía italiana mantiene abierta la causa mientras continúa la recolección de pruebas biológicas y testimoniales.