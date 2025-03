En medio de la polémica que envuelve a Mauro Icardi tras el terrible episodio ocurrido en el Chateau Libertador, que involucro a Wanda Nara, sus dos hijas menores y sus mascotas, Ivana Icardi saltó en defensa de su hermano y tildó a la empresaria de “utilizar tácticas de manipulación”.

La influencer realizó un descargo en su cuenta personal de X en contra de la ex pareja de Mauro, como suele hacerlo cada vez que su hermano se encuentra en el ojo de la tormenta, y defendió también a la China Suárez por cómo la muestran en los medios.

Ahora ya se imaginan lo que yo viví — Ivana Icardi (@iicardi7) March 18, 2025

“Ahora ya se imaginan lo que yo viví”, comenzó Ivana para luego dar las razones de su enojo con la “Bad Bitch”: “A mí lo que realmente me intriga es cómo la gente no se da cuenta de que utilizan la técnica de repetición como manipulación. Les repiten algo hasta la saciedad (aunque sea mentira) y se lo creen sin cuestionarlo aunque les hayan mentido 1093737 veces antes. Digno de estudio”, criticó indirectamente para luego sumarse al hashtag #JusticiaParaMauroIcardi.

Las críticas hacia ella por defender a su hermano, a pesar de haber imágenes que lo comprometen, no tardaron en llegar y ante ello respondió: “Siempre voy a defender a mi familia, a cualquiera, aprendí a perdonar a los que me importan. Si no les gusta, soporten”, sostuvo firme.

Por último, sumo a la nueva pareja de Mauro a la defensa y tildó de “nefasto” a los medios de comunicación por la imagen que muestran de ella en los programas de televisión.