El piloto australiano Jack Doohan, quien es el encargado de acompañar al francés Pierre Gasly en la escudería Alpine en esta nueva temporada de Fórmula 1 se cansó de las preguntas sobre el argentino Franco Colapinto y dio una tajante respuesta.

El pilarense fue contratado como piloto de reserva de la escudería francesa, en una gran apuesta del empresario Flavio Briatore, y desde su llegada fue el centro de atención de las noticias y especulaciones de cuando sería su debut con su nuevo equipo.

Ante esto, Doohan fue consultado sobre si la teoría de que su contrato solo es seis carreras firmadas a modo de prueba era real, por lo que respondió con firmeza que “no”.

“Lo que me han dicho es que (Colapinto) es un piloto reserva y creo que, independientemente de eso, soy uno de los 20 pilotos de Fórmula 1 del mundo y sé que cuando estaba en karting, en Fórmula 3, Fórmula 2, habría hecho cualquier cosa por estar en Fórmula 1 y sacrificarlo todo”, explicó.

A su vez, agregó que la responsabilidad de contar con un asiento en la máxima categoría lo siente desde todos lados: “No creo que necesariamente si se trata de alguien dentro del equipo, fuera del equipo, cualquiera que esté rindiendo bien, siempre vas a tener presión sobre tus hombros porque estás en un deporte tan despiadado, pero sea cual sea la presión que pueda haber, espero disfrutarla, aceptarla y simplemente disfrutar de mi temporada de Fórmula 1″.

Posteriormente, fue cuestionado sobre si se sentía perjudicado por tener a un piloto de 21 años con contrato a largo plazo esperando su lugar en el equipo: “¿Es eso una pregunta? El año pasado yo también fui un piloto de reserva de 21 años con un contrato a largo plazo, pero no, no me siento así (perjudicado)”.

Ante el incómodo momento que estaba pasando el australiano, el encargado por Alpine de moderar la conferencia James Lloyd decidió que ya habían sido muchas preguntas sobre Colapinto y debían pasar a otro tema.

A esta tensa situación vivida por Doohan se le suma los rumores de que el pilarense no formará parte de la fiesta de la Fórmula 1 por sus 75 años debido a que deseaban que la atención de los medios se centre en el australiano y Gasly, no en Colapinto.

El argentino podría llegar a debutar con la escudería francesa en el Gran Premio de Miami, el 4 de mayo, o dos semanas después en Imola, Italia.