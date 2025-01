Jacques Villeneuve, campeón de Fórmula 1 en 1997 y una de las voces más críticas del automovilismo, lanzó un duro análisis sobre el argentino Franco Colapinto. En diálogo con Action Network, el canadiense aseguró que el piloto de Pilar “desperdició una oportunidad de oro” durante su breve paso por la máxima categoría.

“Colapinto perjudicó sus posibilidades. Si le dan una oportunidad de oro, debe aprovecharla al máximo. No puede llorar por ello”, expresó Villeneuve. Y agregó: “Es impresionante que haya llegado a correr algunas carreras en la Fórmula 1. No mucha gente tiene esa oportunidad, pero no la juzgó bien”.

"No puede llorar por la oportunidad que tuvo” dijo Villeneuve. Archivo

"Sigue siendo rápido..."

Tras disputar nueve Grandes Premios con Williams, Colapinto se unió a Alpine como piloto de reserva. Aunque su futuro inmediato parece ligado al reemplazo del australiano Jack Doohan en caso de que este último no cumpla con las expectativas, Villeneuve no está convencido del rumbo del joven argentino: “Sigue siendo rápido, pero en este deporte no se puede fallar en entender las oportunidades”.

En su análisis, Villeneuve también opinó sobre el brasileño Gabriel Bortoleto, campeón de Fórmula 3 en 2023 y de Fórmula 2 en 2024, que debutará en Sauber como titular.

Bortoleto, la gran promesa brasileña. Foto: REUTERS

“Es difícil predecir su rendimiento. La Fórmula 2 nunca ha sido un buen juez de pilotos. Llegan a la F1 con poca experiencia y a una edad muy temprana. Es un desafío entender cómo pueden alcanzar el nivel superior en estas condiciones” aseguró el canadiense.

Villeneuve, una voz con peso

Villeneuve, quien debutó en la Fórmula 1 con Williams en 1996 y logró el título al año siguiente, conoce bien la presión y las expectativas de la categoría.

Además, es hijo de Gilles Villeneuve, un ícono de Ferrari que falleció en un trágico accidente en 1982. Con ese legado, el canadiense no duda en señalar los errores y aciertos de las nuevas generaciones en el automovilismo.

Para Colapinto, las críticas de Villeneuve podrían ser un recordatorio de las exigencias extremas de la Fórmula 1 y un llamado a demostrar que aún tiene mucho por ofrecer en la categoría más importante del deporte motor.