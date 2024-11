En el programa de streaming Insiders, Cami Homs se refirió por primera vez a la polémica desatada por un comentario de Lizy Tagliani hacia ella en el programa de Susana Giménez.

Homs se mostró tranquila y sin ánimos de avivar la polémica, explicando que en el momento no había escuchado el comentario y se enteró de la polémica al día siguiente. "No entiendo por qué tanto revuelo", dijo.

La modelo relató cómo fue el momento y su reacción al mirar la repetición, destacando que Tagliani tiene un humor "negro y ácido" y que se pasó de la raya. Sin embargo, aceptó las disculpas de Tagliani y consideró que el episodio fue un aprendizaje para la conductora.

"Me llegaron sus disculpas. Yo prendía la tele y en cualquier programa estaba ella pidiendo disculpas", dijo Homs. "No me importa lo que digan de mí. Todo me entra por acá y me sale por acá", agregó, señalando sus oídos.

Con su temple característico, Homs demostró que los comentarios de Tagliani no la afectaron y que está dispuesta a dejar el tema atrás.