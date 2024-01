Hay numerosas aerolíneas que operan vuelos de pasajeros por todo el mundo, pero hay una en particular cuyo nombre real es desconocido. En la industria aérea, se le conoce como "Janet Airlines", que son las siglas de "Just Another Non-Existent Terminal" (que se traduce como "Solo Otra Terminal que No Existe" en español). Esta aerolínea tiene una flota de 11 aviones, que incluye modelos como el Boeing 737-200, Boeing 737-600 y Beech 1900C.

Janet Airlines parece tener su base principal en el Aeropuerto Internacional McCarran en Las Vegas, donde incluso cuenta con una terminal exclusiva para sus aviones. Aunque su centro de operaciones se encuentra en la ciudad de Las Vegas, Nevada, opera en otros cuatro estados de Estados Unidos: California, Nuevo México, Ohio y Utah.

¿Cuál sería el propósito de una aerolínea con una flota comercial que no vende boletos al público? Según diversas fuentes, se sugiere que Janet Airlines pertenece a la Fuerza Aérea de Estados Unidos (EE. UU.), y que sus aviones se utilizan para transportar a personal militar, funcionarios y contratistas hacia diversas bases militares.

Dos destinos comunes de Janet Airlines son las bases militares del Lago Groom y el Campo de Pruebas de Nevada, aunque estos lugares quizás no nos suenen familiares a menos que los mencionemos por sus apodos o nombres clave.

La base militar del Lago Groom, conocida como Área 51, ha adquirido un estatus casi mítico debido a la gran cantidad de teorías conspirativas que la rodean y su presencia frecuente en la cultura popular estadounidense. En 2013, después de que la CIA desclasificara algunos documentos, se confirmó que el Área 51 es real, pero no tiene relación con experimentos alienígenas, como afirman algunos conspiracionistas.

En realidad, el famoso Área 51 opera como una base militar y centro de pruebas y entrenamiento para la Fuerza Aérea. En este lugar se llevan a cabo pruebas de nuevos modelos de aviones, armamento y otras tecnologías militares.

Los aviones de Janet Airlines son visibles a diario despegando y aterrizando en Las Vegas. Identificarlos no representa un desafío, ya que carecen de cualquier tipo de inscripción y su diseño es bastante simple: son de color blanco con una franja roja que cruza horizontalmente el fuselaje.

Con el objetivo de evitar ser detectados, los pilotos de Janet Airlines apagan los transpondedores, que son dispositivos de transmisión y recepción, mientras están en vuelo. Esto impide que se pueda rastrear su posición. Además, según información proporcionada por el portal francés Blogging, los comandantes solicitan cambiar la frecuencia de comunicación hacia la torre de control de la Base Aérea Nellis, encargada de supervisar la navegación aérea en el sur de Nevada. Una vez obtenida la aprobación, las aeronaves de Janet ingresan al espacio aéreo restringido, también conocido como Área 51.

Aunque no se conoce con certeza qué transporta Janet en sus vuelos, las características de sus aviones sugieren que transportan personas. Entonces, ¿por qué tanto misterio en torno a estos vuelos?

Personas versadas en el tema y entusiastas de los misterios relacionados con el Área 51 especulan que Janet Airlines transporta a individuos de alto rango vinculados a investigaciones nucleares. Las bases militares en Nevada no solo han sido utilizadas para probar prototipos de aeronaves o armamentos, sino que también han sido escenario de pruebas nucleares, como la explosión "Dog" en 1951, que implicó la implosión de una carga atómica de 21 kilotones.

Además, las bases militares a las que se dirige Janet operan bajo la supervisión del Departamento de Energía (DOE) de Estados Unidos, lo que refuerza la suposición de que se llevan a cabo investigaciones en el ámbito de la energía atómica y sus posibles aplicaciones.

Resulta un tanto sorprendente que el Gobierno de Estados Unidos continúe negando la existencia de Janet, dado que sus aviones son visibles para todos y se realizó incluso una búsqueda pública de personal para trabajar en Janet. A pesar de que Janet Airlines es propiedad de la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, los pilotos de los aviones no son militares. La gestión de la aerolínea estuvo en manos de la firma EG & G, que fue adquirida por la multinacional AECOM en 2014. AECOM es conocida por ser el principal proveedor de servicios militares y de seguridad de Estados Unidos, con una facturación que supera los 18.000 millones de dólares. Sin embargo, la multinacional nunca menciona a Janet, incluso cuando contrata al personal de cabina.

La publicación de una oferta de trabajo con el número 173982BR en el sitio web de AECOM, destinada a auxiliares de vuelo, podría haber pasado desapercibida como cualquier otra búsqueda de empleo para aerolíneas como American Airlines o Delta. Sin embargo, lo distintivo de esta oferta era el requisito de contar con autorización de "alto secreto", un permiso exclusivo para aquellos autorizados a acceder a documentos, trabajos o lugares confidenciales según las definiciones de las autoridades federales de Estados Unidos.

Surge la pregunta: ¿Realmente es necesario tener autorización de alto secreto para realizar tareas como ajustar los asientos de los pasajeros, servir bebidas y alimentos durante el vuelo, y sonreír después del aterrizaje? Aunque el anuncio rápidamente se relacionó con Janet Airlines, nunca se admitió oficialmente esta conexión.

Janet Airlines no solo transporta pasajeros en aviones discretos, sino que cuenta con el respaldo de un aparato estatal confidencial que guarda total hermetismo en lo que respecta a los aviones blancos con una franja roja horizontal.

A pesar de su intento de pasar desapercibida, Janet Airlines se ha convertido paradójicamente en una de las aerolíneas más buscadas por los "spotters", los aficionados a registrar y observar aeronaves. De esta manera, los movimientos de Janet son seguidos diariamente por los conspiracionistas.

¿Reconocerá el Gobierno de Estados Unidos la existencia de Janet? Por ahora, sigue siendo una aerolínea enigmática que surca los cielos conectando Las Vegas con algunas de las bases más secretas de Estados Unidos, pero que no tiene relación alguna con marcianos y alienígenas.