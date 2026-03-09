Una demora de apenas cinco minutos fue suficiente para que una ministra japonesa saliera a pedir disculpas públicas tras llegar tarde a una reunión del gabinete en medio de una jornada alterada por el tránsito.

Según explicó la propia funcionaria, el retraso se produjo como consecuencia de un accidente vial que generó fuertes atascos y complicó su llegada al encuentro oficial. Aun así, asumió la responsabilidad por no haber previsto con mayor margen ese contratiempo.

En su descargo, señaló que habitualmente suele presentarse entre 15 y 20 minutos antes de cada actividad de gobierno. También remarcó que, a partir de lo ocurrido, ajustará todavía más su agenda para contemplar posibles imprevistos y evitar una situación similar.

El gesto no pasó inadvertido porque reflejó una vez más el rigor con el que se vive la puntualidad en Japón, especialmente dentro de la función pública, donde incluso una demora mínima puede derivar en una disculpa formal ante toda la sociedad.