El reconocido actor y cantante Jared Leto logró un nuevo hito en su vida el jueves al escalar una parte del afamado Empire State Building en Nueva York. Leto declaró que se sentía más emocionado que nervioso durante la hazaña, y aunque fue más desafiante de lo que originalmente pensaba, la satisfacción de observar el amanecer desde la cima de uno de los edificios más emblemáticos del mundo valió la pena.

Y es que, más allá del temple y la condición física que se necesita para hacer una proeza como esta, los riesgos de sufrir un accidente son muy reales (a pesar de tener equipo profesional para evitar cualquier imprevisto mortal). Leto, de 51 años, mostró su mano izquierda ensangrentada debido a las afiladas esquinas del Empire State. El vocalista de Thirty Seconds To Mars subió por el lado este del edificio, desde el piso 86 hasta el 104, en un tiempo aproximado de 20 minutos, hasta llegar a casi 400 metros de altura. Jared logró escalar hasta la parte que se ilumina del edificio y luego superó sus tres niveles hasta llegar a la base de la famosa antena, llamada “escudo de hielo”.

Además de ser la primera persona en escalar legalmente hasta la cima del Empire State Building, Leto también recibió una inesperada sorpresa. “Llegué a la cima y vi a mi madre en la ventana del piso 80, eso fue una agradable sorpresa”, declaró la celebridad, quien además, confesó que el Empire State era un símbolo de su amor por el arte que nació desde su juventud en las calles de Nueva York.

“De joven quería ser artista, y Nueva York era el lugar al que se venía para ser artista. Y el Empire State Building siempre fue ese símbolo para mí”, declaró.

Tras la hazaña, el periodista Craig Malvin le preguntó en donde sería su siguiente escalada, a lo que Leto respondió en tono de broma: “A la cama. Se sube directamente a la cama”.

Jared comentó que el desafío formaba parte de la lista de cosas que quisiera hacer en la vida pero también tenía como objetivo promover la próxima gira mundial de Thirty Seconds To Mars que llevará a la banda por Oceanía, Europa, Estados Unidos y Latinoamérica. Leto también relacionó su escalada con el lanzamiento de su reciente álbum de estudio It’s The End of The World but is a Beautiful Day.

“En muchos sentidos, este álbum trata de perseguir tus sueños y esforzarte por hacer lo que parece imposible. Escalar el Empire State sin duda entra en esa categoría para mí. Al igual que recorrer el mundo con mi hermano y compartir estos conciertos y experiencias inolvidables con todos ustedes”.

Leto no es ajeno a las hazañas temerarias. En su haber, tiene escalado la pared de un hotel en Berlín sin arnés y saltado en bungee en el escenario de su concierto frente a miles de personas. Además, es un entusiasta de la escalada y cuenta con apoyo de Alex Honnold, famoso escalador de roca y estrella de “Free Solo”.

Como se mencionó anteriormente, Leto también ha tenido una larga trayectoria en el cine, llegando incluso a ganar el Oscar a Mejor Actor de Reparto por su papel de Rayon en la película El Club de los desahuciados. Curiosamente, también se llevó el premio al Peor Actor de Reparto en los premios Razzi dándole vida a Paolo Gucci en la cinta La Casa Gucci.

Su más reciente proyecto en el cine fue el remake de La Mansión Embrujada, y para 2025, se espera que sea parte de dos películas muy esperadas por el público: Tron: Ares y Blade.