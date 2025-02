El presidente Javier Milei se refirió a la cantante Lali Espósito durante una entrevista con Esteban Trebucq en LN+, donde la mencionó con un apodo despectivo, opinó sobre su posible candidatura política y reveló si iría a ver uno de sus shows.

"¿Lali Espósito? Ah, Ladri Depósito", expresó Milei cuando el periodista le preguntó por la artista. Luego, al ser consultado sobre el clamor de algunos sectores para que Espósito incursione en la política, el mandatario respondió: "Bueno, que sea candidata, ¿qué querés que te diga? Tiene todos los elementos legales para serlo, que sea candidata."

Por otro lado, Milei aseguró que no asistiría a un recital de la cantante, ya que sus preferencias musicales van por otro lado. "A mí me gusta otro tipo de música, qué sé yo. Anoche me vi 'Un baile de máscaras', una versión en el Metropolitan de Nueva York dirigida por Luciano Pavarotti y con Leo Nucci. O sea, esa es la música que yo escucho. Y si no, escucho a los Rolling Stones", explicó.

¿Por qué Javier Milei critica seguido a Lali Espósito?

Las críticas de Milei a Lali Espósito no son nuevas. La relación entre ambos se tensó luego de que la cantante expresara públicamente su rechazo al presidente durante la campaña electoral. Espósito criticó sus propuestas y se mostró cercana a sectores opositores, lo que generó varias respuestas del mandatario.

En más de una oportunidad, Milei cuestionó el rol de los artistas en la política y acusó a algunos de recibir subsidios del Estado. Por su parte, Lali ha utilizado sus redes sociales para manifestar su postura contra el gobierno y defender sus opiniones.

La respuesta de la cantante

Las declaraciones de Milei sobre Espósito volvieron a generar reacciones en redes sociales, donde la artista sigue siendo una de sus principales críticas dentro del ámbito del espectáculo.

A través de su cuenta de Instagram, la artista no tardó en reaccionar, con una indirecta pero clara respuesta para el libertario. En sus historias compartió un link a Spotify de su tema "Fanático", que lanzó tras la primera gran disputa con el Presidente, cuando la acusó de “vivir del Estado”.

Lali Espósito y María Becerra estuvieron presentes en la marcha LGBTIQ+

La canción, que se volvió un himno de los eventos y las marchas opositoras, contiene varias referencias que parecen estar destinadas al mandatario. Como frutilla del postre, le puso un emoji de payaso.

Cabe destacar que Lali fue una de las figuras con visibilidad que más fogoneó la Marcha Federal Antifascista que se organizó en repudio a los dichos de Milei en el Foro Económico de Davos.

Además de realizar varias publicaciones en defensa a la comunidad LGTBQ+, la cantante estuvo presente en la masiva movilización junto a María Becerra, Taichu, Martín Rechimuzzi y su novio Pedro Rosemblat. Desde una ventana que daba a Avenida de Mayo, participó y compartió el evento con sus seguidores.