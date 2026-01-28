La noche marplatense fue escenario de un hecho singular cuando Javier Milei asistió al espectáculo Fátima Universal en el Teatro Roxy. La visita captó la atención de quienes se encontraban en la ciudad balnearia y fue una noche diferente para el espectáculo de Fátima Florez, que tuvo el reencuentro de la expareja.

A las 20:52, Milei llegó acompañado por la secretaria general de la presidencia Karina Milei y la ministra de capital humano Sandra Petovello. La llegada no pasó inadvertida: un grupo de personas aguardaba afuera del teatro para saludarlo. Milei se detuvo unos instantes para responder a los gestos de quienes lo esperaban antes de ingresar a la sala.

Ya en el interior, el presidente fue recibido con aplausos por parte del público. Fátima Florez, protagonista del show y expareja de Milei, lo presentó en el escenario.

Fátima se encontraba caracterizada con un vestuario llamativo: llevaba un vestido corto de tono champagne adornado con flecos brillantes y detalles de pedrería que reflejaban la luz. También eligió botas altas, de textura similar que le llegaban por encima de la rodilla y otros detalles decorativos. Mientras Su cabello, largo y rubio, caía suelto sobre los hombros, acompañado de una vincha que completaba el look escénico.

El presidente, por su parte, estaba vestido íntegramente de negro. Llevaba una campera de corte moderno sobre una camisa oscura y pantalón a juego. Su postura fue relajada y transmitió comodidad en el ambiente festivo que se vivió en el teatro.

🎤🔥 ¡Javier Milei y Fátima Florez cantando EN VIVO juntos!

El Presidente se subió al escenario en el show de Fátima en Mar del Plata y la rompió con "El Rock del Gato" 🎸🇦🇷 pic.twitter.com/WDknSAfKMw — RealAndy👑 (@Andy88690) January 28, 2026

Durante la presentación, se vivió un intercambio entre ambos en el escenario. Milei expresó: “Vine para pagar las deudas”, a lo que Fátima respondió: “No, para nada. No son deudas. ¿Cómo deudas?”. El Presidente aclaró: “Esto es de corazón. Obviamente. Yo me comprometí”. La artista concluyó: “Eso está bueno. Eso está muy bueno. A mí me gusta porque la palabra vale más que nada”.

La interacción mostró a ambos sobre el escenario, micrófono en mano, ante una audiencia que registró el momento con teléfonos móviles. La complicidad y el clima distendido se reflejaron en sus gestos y posturas, lo que generó una respuesta entusiasta entre los presentes y aportó un matiz de cercanía.

Al finalizar, el presidente mostró su agradecimiento “por permitirme estar con ella en el escenario, siendo que ella es una artista fuera de serie”. “Es una persona con muchísimo talento, una gran trabajadora, tiene un humor único, inteligente, rápido, pero además de todas esas grandes virtudes que tiene, es una gran persona”, resaltó.

Sin embargo, el momento más destacado llegó cuando juntos interpretaron “Rock del gato”, el clásico de los Ratones Paranoicos. La canción, que se volvió una de las favoritas del repertorio del presidente, los tuvo a ambos haciendo un dueto, en donde ella lució toda su sensualidad moviéndose al ritmo de la música.

La aparición de Milei sobre el escenario despertó el entusiasmo de los presentes, quienes celebraron su participación y la interacción con la artista. No faltaron los gritos pidiendo para que vuelvan y hasta hubo un momento en el que se abrazaron y él le tomó la cintura.

Unas horas antes la comediante había palpitado el reencuentro: “La canción de él va sobre el final del show, es el ‘Rock del gato’, y no podemos hacer más porque se tiene que ir al otro evento. La eligió él, es una canción de su repertorio. Me pareció acorde, habíamos cantado otras canciones juntos, esa no”.

La actriz y humorista relató ante la prensa: “Lo vi muy bien en el ensayo, súper lindo, parecía que ensayamos hace mil años, porque hay que ingresar en un show armado, con sonido. Estábamos todos contentos festejando. Hicimos unas cuantas pasadas, pero enseguida se sintió supercómodo, la voz sonó espectacular”.

El vínculo personal entre Javier Milei y Fátima Florez, que finalizó de común acuerdo en abril de 2024, no fue un obstáculo para que ambos mantuvieran una dinámica profesional y de respeto mutuo. La predisposición de ambos para compartir el escenario se reflejó en la jornada, en la que primó el buen trato y la colaboración.