Luego de una jornada agitada, con declaraciones y anuncios formales después de la reunión “extraoficial” con Mauricio Macri, Javier Milei y Patricia Bullrich se mostraron juntos este miércoles y cristalizaron así el acuerdo que la excandidata a presidenta anticipó por la mañana, cuando dijo que ante un balotaje no podía ser neutral y que acompañaría al libertario.

“¿Qué hacés, Javier?”, dijo Bullrich. “¿Qué tal, cómo estás?”, respondió él antes de que les tomaran la imagen. “Qué revolución armamos”, remarcó el libertario en tono de complicidad y aprovechó el momento para recordar la publicación que eligió para dar muestra -en las redes sociales- del pacto que los unió. “Puse un meme”, señaló en referencia al posteo que hizo de un dibujo en el que se ve a un león abrazando a un pato. “Sí, buenísimo, está genial”.

El encuentro se produjo en los estudios de la señal televisiva TN, donde ambos dirigentes asistieron para hablar del acercamiento que lograron a partir de la intermediación del expresidente y para contar los motivos que los llevaron a formar esta sociedad, pese a los cuestionamientos que se habían hecho en más de una oportunidad y de manera recíproca.

“La reconciliación y el abrazo es por la gente, [para] no quedarse con una bronca personal”, destacó y, en ese contexto, se refirió al histórico abrazo entre Ricardo Balbín y Juan Domingo Perón, dos de los líderes políticos más importantes de la segunda mitad del siglo XX, y que por décadas estuvieron enfrentados.

“A Perón lo metió preso a Balbín y, sin embargo, hubo una reconciliación y fue uno de los abrazos que pasó a la historia. Las personas, por el bien de la patria, tienen que ser capaces de dejar de lado insultos y malos momentos y trabajar en pos de lo que uno quiere. Lo hablamos a fondo, uno es capaz de perdonar”, rememoró.

El breve cruce sirvió para registrar la primera “foto de unidad” entre los dos y dejó expuesto el primer intercambio público después de que durante la noche del martes se reunieran con Macri. “Que sea un buen gobierno”, expresó ella cuando se saludaron, en alusión a la posibilidad de que el diputado logre imponerse a Sergio Massa en el balotaje del 19 de octubre.

En la misma sintonía, después de que se tomaran las fotos correspondientes, Bullrich -con cierta incomodidad- siguió: “Me hubieses avisado y me cambiaba la camisa”. Así, dio a entender que estaba vestida de la misma manera en la cual ofreció la conferencia para anunciar el acompañamiento a quien hasta el domingo era su rival.

Con Milei fuera del estudio, Bullrich tomó su lugar de entrevistada y explicó que en Juntos por el Cambio “se tomó una decisión que fue que en cada partido haya libertad”. “Elegimos estar con aquellos que fueron la parte del cambio y que más votos sacaron. Entonces, quien triunfó en las PASO, con la representatividad que me dio la gente, en el marco de la libertad de acción, tomamos una decisión que es no al continuismo, no al kirchnerismo y sí a la búsqueda de un cambio. Y acá estamos”, enfatizó.

Antes, durante la entrevista que ofreció el economista había elogiado a su excompetidora y actual aliada y consideró que “en un acto de grandeza de la señora Bullrich, decidió acompañar la opción de cambio más votada”. “Nos pedimos perdón mutuamente. Se hizo de manera sincera y se aceptaron las disculpas”, remarcó.

En tanto, la referente de PRO aclaró que el que se confirmó a tres días de las elecciones generales no se trató de “un acuerdo partidocrático” sino que fue una decisión del espacio que representa y en función de la “legitimidad” conseguida en las urnas. Bajo ese argumento, explicó que optaron por respaldar a LLA en la pelea contra Massa debido a que la “idea del cambio” es la consigna principal de JxC más allá de que haya quedado fuera de la competencia.

“¿Quien ganó la bandera del cambio arriba nuestro? Bueno, lo tenemos que reconocer”, señaló. En esa línea, en medio de la convulsión generada hacia el interior de la coalición que integra, Bullrich le restó peso a las versiones que señalan que tanto ella como Macri “se cortaron solos” para resolver su posicionamiento.

“El problema fundamental es qué pasa con el pueblo argentino, que está frente a una disyuntiva: o seguimos con un pueblo destruido o intentamos trabajar, apoyar en este momento. Es una decisión de principios”, afirmó y habló luego de la postura que tomaron los gobernadores de JxC, quienes decidieron mantenerse neutrales.

“Nuestro proyecto es un proyecto de cambio, el que quiera sumarse a un proyecto de continuidad, de un capitalismo destruido, allá ellos”, objetó en cuanto al debate interno que generó la determinación que tomó y que sacó a la luz las diferencias entre los distintos sectores que forman parte de la alianza opositora, en particular, con el radicalismo.

Fue en ese sentido que este miércoles por la tarde, tras conocerse la novedad, la cúpula de la Unión Cívica Radical (UCR) se reunió en el Comité Nacional para declararse “prescindentes” en la pulseada entre el ministro de Economía y el legislador, de la misma forma que lo hizo la Coalición Cívica (CC).

Consultada por la posibilidad de convertirse en la “tabla de salvación” que le permita a Milei lograr su objetivo y ganarle a Unión por la Patria, la exministra de Seguridad indicó que se siente “con capacidad de convencer a la gente de porqué es mejor el cambio que la continuidad”.

“Poder hablarle de manera directa a los más de seis millones que, con mucha conciencia, pusieron la boleta en la urna y decirles que queremos ser coherentes con el cambio que en la Argentina se pueda realizar, los queremos persuadir de que juguemos por un cambio: le vamos a hablar con fuerza”, reafirmó.