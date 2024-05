Jennifer Lopez no realizará su gira de verano este año. Live Nation anunció el viernes que la gira "This Is Me… Live" ha sido cancelada, citando que la artista “se está tomando un tiempo para estar con sus hijos, familia y amigos cercanos”.

Lopez se dirigió a sus fans a través de su boletín "On the JLo", escribiendo: “Estoy completamente desconsolada y devastada por defraudarlos. Por favor, sepan que no haría esto si no sintiera que es absolutamente necesario. Prometo que lo compensaré y que volveremos a estar juntos. Los quiero mucho a todos. Hasta la próxima…”

La gira "This Is Me… Live" estaba programada para comenzar el 26 de junio en Orlando y finalizar el 31 de agosto en Houston. Los boletos comprados a través de Ticketmaster serán reembolsados automáticamente. Para aquellos adquiridos a través de sitios de reventa de terceros, Live Nation ha pedido a los fans que se pongan en contacto con el punto de compra para obtener más detalles.

Originalmente, la gira era en apoyo de su noveno álbum de estudio "This Is Me… Now". Sin embargo, Lopez había renombrado la gira recientemente como "This Is Me… Live: The Greatest Hits Tour", su primera gira en arenas de América del Norte en cinco años, para celebrar su trayectoria musical.

Tras el lanzamiento del álbum, Lopez presentó dos películas acompañantes: "This Is Me… Now: A Love Story" y un documental titulado "The Greatest Love Story Never Told", que celebraban su regreso a la música y su reencuentro con su esposo Ben Affleck.

El anuncio de la cancelación surge en medio de informes sobre bajas ventas de boletos y especulaciones de problemas maritales entre Lopez y Affleck.

En el primer caso, la próxima gira de la “Reina del Bronx” ha tenido un desempeño tan irregular que ya había cancelado siete presentaciones por Estados Unidos. Si bien, el reporte oficial aseguraba que se trataba de un “problema de ruta”, diversas fuentes aseguran que el público no ha mostrado un verdadero interés por el regreso de JLo a los escenarios.

El desempeño de la gira incluso ha puesto en riesgo la residencia de Lopez en Las Vegas, que supuestamente se llevaría a cabo en cuanto terminara su tour. No obstante, la baja venta de boletos hizo que el Hotel Casino MGM reestructurara su propuesta, pasando de USD 800 mil dólares por presentación a un aproximado que ronda los USD 500 mil y los USD 600 mil dólares. Como referencia, esta sería sólo una cuarta parte de lo que ahora genera Adele desde que hizo su residencia en la ciudad que nunca duerme.

“La empresa está observando que a ella no le va bien. Están muy nerviosos. Es bastante raro que tengas un mal recorrido y luego vayas a Las Vegas”, declaró una fuente anónima a The Post.

En lo que se refiere a los problemas maritales, ni Lopez ni Affleck se han pronunciado al respecto. Los rumores de un latente divorcio comenzaron en mayo, cuando se reportó que Ben y Jennifer habían dejado de vivir juntos. Según las fuentes, los problemas que ahora enfrenta la pareja son los mismos que los aquejaron a principios de los 2000: el escrutinio público.

Mientras López ha mostrado una gran convivencia con los medios de comunicación a lo largo de los años, Ben ha sido mucho más reservado. De hecho, el director, guionista y actor reveló en su momento que le pidió a Jennifer Lopez “no convertirlos en una relación de redes sociales”. Lo cierto es que la cantante no compartía muchos detalles de su matrimonio en sus redes, pero todo se complicó con el lanzamiento de su documental/álbum musical que tomó como musa principal a Ben Affleck, algo que JLo reveló que no le cayó muy en gracia al oscarizado cineasta.