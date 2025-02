Jesica Cirio estuvo 10 años en pareja con Martín Insaurralde, pero todo terminó de la peor manera cuando salió a la luz el escándalo del YateGate. Tiempo después de su divorcio volvió a apostar al amor y conoció a Elías Piccirillo, con quien se casó a meses de iniciar un noviazgo, pero las cosas volvieron a complicarse en el plano judicial. Su actual marido es investigado por estafa.

Después de que se encontraran millones de dólares en la casa del empresario, se abrió una investigación por estafa que lo tiene como principal protagonista.

Jesica Cirio se divorció de Martín Insaurralde en noviembre de 2022, y meses más tarde volvió a apostar al amor cuando conoció a Elías Piccirillo, quien rápidamente se convirtió en su marido y hoy es investigado por estafa después de que se encontraran tres millones de dólares en su hogar.

“Elías hoy está en medio de una trama que mezcla estafas, denuncias por narcotráfico, deudas pendientes y muchos millones de dólares”, explicó Rolando Graña en América Noticias.

Si bien el marido de la ex conductora de La Peña de Morfi no era muy conocido, una vez que se casó con ella empezaron a salir a la luz polémicos audios en donde se lo escucha involucrado en peleas por una extraña situación comercial. No solo eso, sino que se hizo viral un video en donde se lo ve a Elías tironear, con otro hombre, por un bolso cargado, supuestamente, de plata.

Uno de los últimos escándalos de Piccirillo tiene que ver con Francisco Hauque, un empresario vinculado a la estafa piramidal “The World Coin” y que fue detenido mientras portaba armas y droga en su auto. También Juan Manuel Piñeiro, un ex piloto detenido, acusa al marido de la conductora de haberlo estafado.

Los dos hombres aseguran que fue Elías quien estuvo detrás de sus detenciones y que las drogas con las que fueron capturados, se las plantó el marido de la modelo.

La historia de Hauque empezó porque le reclamaba a Piccirillo un dinero y quedaron en encontrarse para hacer esa devolución. Francisco buscó a Elías y este, en vez de subirse en el asiento del acompañante, se ubicó en el asiento trasero. Luego, el esposo de Jesica se fue por sí mismo y cuando Hauque intentó irse con su pareja, los paró la brigada de la policía y encontró un paquete de cocaína y un arma en el vehículo.

Después de quedar detenidos, se revisaron cámaras de seguridad, teléfonos y movimientos y notaron que todo era una trampa hacia Hauque y su pareja, por lo que fueron liberados. Por esto, hoy se investiga al marido de la conductora.

Jesica Cirio volvió a quedar involucrada en un escándalo por corrupción y fraude a manos del hombre que ama, queda ver si la investigación por estafa a Elías Piccirillo la ubica como damnificada o cómplice.