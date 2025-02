Jésica Cirio rompió el silencio y negó estar separada de Elías Piccirillo, luego de que trascendieran versiones que aseguraban lo contrario.

Todo comenzó el pasado domingo cuando Paula Varela contó en sus redes que la mediática había decidido poner fin a la relación, que él había dejado la casa que compartían en Nordelta y que ella estaba viviendo sola.

Esto llamó mucho la atención ya que la pareja había decidido casarse hace apenas ocho meses. Además, la modelo había manifestado que tenía ganas de volver a ser madre.

Sin embargo, por estas horas, Varela volvió a aparecer en su cuenta de Instagram y, a través de un video, reveló que le había enviado un mensaje a Cirio y que ella le contestó que no está separada del empresario.

“Ellos se van a Punta del Este este verano, la pasan divino. Cuando llegan a Buenos Aires ella, por algunas cosas que ya venía hablando con algunas amigas, tengo incluso hasta textuales que le habría dicho a algunas amigas, toma la decisión de separarse”, relató Varela.

Paula Varela aseguró que Jésica Cirio se separó de Elías Piccirillo

“Lo habría echado de la casa. Ella está ahora viviendo sola en el Yacht de Nordelta. Me dicen que no sale de ahí, que él la llama todo el tiempo, que es bastante insistente, él quiere volver y la llama varias veces al día”, detalló.

Puede interesarte

Además, la periodista aseguró que tiene “mucha más información” pero que prefiere guardarla y que la cuenten los protagonistas. Luego, dijo que, a raíz de los datos que tenía, decidió comunicarse con la modelo.

“Jésica me dice: ‘no, no estoy separada’. Yo le digo: ‘Mirá Jésica, la información que yo tengo viene de gente con la que vos has hablado”, explicó Paula.

Jésica Cirio y Elías Piccirillo en Punta del Este. Foto: Instagram

Y agregó que entiende y respeta a Cirio y que “a veces uno no termina de tomar la decisión, entonces prefiere no hacerlo público, no hacerlo mediático”.

“Nobleza obliga, yo cuento lo que me dijo Jésica, sostengo obviamente mi información. Si es una crisis, ojalá pase rápido y si no, se confirmará esta separación”, cerró.

Cabe recordar que hace dos semanas trascendieron rumores que involucraban al Elías con una estafa millonaria y, en un audio que se viralizó, se escucha que el empresario admite que tiene una deuda de seis millones de dólares.

“Pero yo te lo di hace poco esos 6 palos. Te di primero uno, dos. Después me devolviste...”, dice Piccirillo en el mencionado audio.