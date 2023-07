En medio de la polémica, Jey Mammon confirmó que irá este domingo a la entrega de los premios Martín Fierro 2023. Te contamos en esta nota qué dijo y las opiniones de algunos mediáticos

La decisión del ex conductor de La Peña de Morfi genera una gran polémica. “¿Irás a los Martín Fierro?”, le consultaron a Jey, a lo que él respondió de manera directa, “Sí, voy”.

En las últimas horas, las personalidades del espectáculo opinaron sobre la presencia de Mammon en la gala de la gran fiesta de la televisión.

“El problema no es de APTRA, a mí me parece que la objeción la pone Telefe. APTRA hace la lista, los socios votan pero lo que corresponde es si el programa está ternado, Jey reciba la invitación”, señaló el periodista Guillermo Pardini.

Y agregó sobre el hecho que involucró al conductor en una denuncia por abuso sexual presentada por Lucas Benvenuto:”Él está sin problemas judiciales, lo que hay es una denuncia mediática, que tuvo una denuncia judicial que fue desestimada. Después, si vamos a recriminar algo es a la Justicia”.

Flavio Mendoza también dio su opinión: “Yo no iría, si me pasa a mí yo no iría. No me interesaría ir a un lugar donde es fiesta, creo que él no la está pasando bien”. “En este medio somos tan hipócritas, diría Carmen, cada uno ha pasado y sigue pasando”, agregó el coreógrafo.

“A mí me parece increíble que pasen todas estas cosas”, arrojó Diego Reinhold. “Que haga lo que la Justicia le permita hacer, la historia es re triste. Yo nací en un mundo donde todo esto no se hablaba nada, no existía, y es muy importante que se hablen todas estas cosas”, sentenció el actor.

ÁNGEL DE BRITO FUE CONTUNDENTE CUANDO LE PREGUNTARON QUÉ HARÍA SI SE CRUZA A JEY MAMMON EN LOS MARTÍN FIERRO 2023

Cada vez falta menos para la entrega de los premios Martín Fierro 2023, que este año contará con la conducción de Santiago del Moro y la transmisión oficial de Telefe.

Una de las polémicas en torno a la ceremonia es que pasará si nominan a La Peña de Morfi. Y, en caso que eso suceda, si invitarán o no a Jey Mammon, que asumió la conducción del histórico ciclo tras la muerte de Gerardo Rozin.

El humorista quedó apartado del programa luego de la denuncia por violación de parte de Lucas Benvenuto, el joven que mantuvo una relación con él cuando era menor de edad.

La presencia de Jey en los premios Martín Fierro 2023 podría diferentes reacciones entre los invitados a la ceremonia. Algunos le darán su apoyo y otros mantendrán distancia.

Ángel de Brito ha sentado su posición sobre el caso y fue tajante. “Me decepcionó”, “Jey presentó a otras parejas y nunca nos había hablando de Lucas”, “Nos sorprendió a todos que ocultó cierta información. Y la ocultó porque sabía que estaba mal”, fueron algunas de las declaraciones del periodista tras los detalles de la denuncia de Lucas Benvenuto.

En las últimas horas, en su cuenta de Instagram, el conductor de LAM respondió preguntas de sus seguidores. “Si Jey va a los Martín Fierro y te lo cruzás, ¿lo saludarías?”, fue una de esas preguntas.

“Lo voy a saludar en la Justicia”, contestó tajante Ángel, en referencia a la supuesta acción judicial que Jey podría llevar adelante contra quienes trataron la denuncia de Lucas Benvenuto en los medios.