Jey Mammón le brindó una entrevista íntima a Carmen Barbieri luego de ser denunciado y acusado por abuso sexual. En el mano a mano admitió que lo agredieron en la calle y que tuvo un único miedo: qué pasará después del escándalo.

“Nunca le tuve miedo a la gente porque de marzo hasta la fecha tuve solo dos ocasiones en las que dos personas distintas me dijeron algo en la calle”, contó el actor.

Barbieri indagó al respecto: “¿Fue duro o difícil?”, y él detalló: “No, porque uno iba en contramano en bicicleta y no tuve oportunidad de responderle y la otra fue una persona que iba con su novio, me dijo una palabra mirando hacia abajo y no le contesté tampoco porque no lo sentí en serio”.

Además, el conductor contó que no tenía miedo de salir y dar la cara o exponerse en público, “el temor que yo tenía era el hecho de subirme al escenario después de tanto tiempo. Después, apenas puse el pie en el escenario, perdí todo el temor y el miedo”.