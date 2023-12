Jey Mammón ha retornado a los escenarios teatrales con un nuevo espectáculo que se presenta desde el 26 de diciembre en el Teatro Zorba, en Villa Carlos Paz, de miércoles a domingo.

En su unipersonal, el actor repasa su vida después de superar una tormenta que aún lo afecta.

Con un tono serio y al borde de las lágrimas, el humorista expresó su agradecimiento al público, reconociendo la importancia de entender a su audiencia. Con humor y música a través de su piano, logra transmitir sus emociones a la platea y destacó su felicidad por regresar.

En agradecimiento, mencionó a su público, a sus productores Gustavo Sofovich y Luis Letona, y al director de la obra, René Bertrand, mientras era ovacionado por la audiencia.

Jey Mammón se mantuvo alejado del ámbito artístico después de que saliera a la luz la acusación de abuso sexual realizada por Lucas Benvenuto. Telefe lo apartó de la conducción de La Peña de Morfi, y enfrentó días difíciles debido a la condena social generada por el caso, que no pudo ser investigado debido a la prescripción, dado que el presunto abuso ocurrió muchos años atrás.

En su retorno, optó por presentarse en una sala más pequeña y no eludió el tema que lo mantuvo distante de su audiencia. Haciendo una analogía, comparó la cancelación con el dolor en músculos inesperados después de hacer ejercicio: "¿Viste cuando vas al gimnasio y te empiezan a doler músculos que no sabías que ni existían? Cuando te cancelan te duelen partes del alma que no sabías que tenías. Te morís pero estás vivo", afirmó.