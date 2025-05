Jimena Barón cumplió 38 años y lo celebró rodeada de amor, sorpresas y emociones a flor de piel. En una carta abierta publicada en sus redes sociales, la cantante agradeció el especial momento que atraviesa junto a su familia, a pocas semanas de dar a luz a su segundo hijo, fruto de su relación con Matías Palleiro.

"Ayer amanecí con 38 pirulos, una panza de 8 meses y dos hombres que amo con todo mi corazón y me hicieron pasar un día precioso", escribió Jimena en su emotiva publicación, en referencia a su pareja y a su hijo Momo. La artista contó que el día estuvo lleno de sorpresas, desde una búsqueda del tesoro para encontrar sus regalos hasta un almuerzo familiar y una cena con amigos.

El festejo fue completamente planeado por Palleiro y Morrison, el hijo que Jimena tuvo con el futbolista Daniel Osvaldo. “Todo fue sorpresa, empezando por la búsqueda del tesoro para encontrar mis regalos, y después antifaz y un almuerzo familiar sorpresa y a la noche una mesaza de amigos espectacular”, detalló.

Sin energía, pero rodeada de amor

Con el embarazo entrando en su etapa final, Jimena reconoció que no tenía energías para organizar una fiesta, pero valoró profundamente el gesto de su pareja. “Gracias @tumapalleiro, qué bombón por este día tan especial donde yo con esta zapan no tenía energía para organizar nada, pero necesitaba mucho estar rodeada de tanto amor y gente linda que la vida me puso cerquita”, expresó.

También dedicó unas tiernas palabras a su hijo mayor, agradeciéndole por su constante cariño y apoyo: “Gracias Momo de mi corazón por tu carta, tus piedras para los chakras y tu compañerismo de siempre”.

El mensaje para su bebé en camino

Hacia el final de la carta, Jimena compartió su emoción por el nacimiento que se avecina. “Y ahora pinino que me dejaste cumplir años, te toca a vos en unos días y la emoción es desbordante. Qué año maravilloso se viene 🥹❤️”.

La publicación rápidamente cosechó miles de “me gusta” y comentarios de sus seguidores, quienes celebraron este momento tan especial en la vida de Jimena.