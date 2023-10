La cantante reflexionó luego de que le modificaran un presupuesto de su mudanza. "Yo voy a poder, pero hay gente que se cag... de hambre", lanzó en Historias de Instagram.

De cara al balotaje entre Javier Milei y Sergio Massa, y luego de un episodio personal, Jimena Barón realizó un fuerte descargo en sus redes sociales este miércoles al mediodía respecto a la situación política y económica que atraviesa el país.

"¿Quién verg... vota contento en un mes? ¿Quién?", preguntó la cantante tras contar que un taxista con quien charló recientemente le confesó que trabaja entre 14 y 15 horas por día, pero aun así tiene la heladera vacía. "No es gente que no quiere laburar, es gente que se rompe el cul... trabajando y no tiene para comer", expresó.

En el descargo, que fue vía Instagram Stories, Jimena Barón contó también que se está mudando y le modificaron un presupuesto. "Yo las 500 lucas las tengo, me cuestan, pero voy a poder. Hay gente que se cag.. de hambre", expresó también.

Puede interesarte

En sus videos, "La Cobra" apuntó contra el fanatismo político y manifestó que la existencia de este tipo de seguidores es lo que le parece más raro dentro del contexto actual. "Eso es lo más inexplicable. Si salís a la calle y sos fan de alguien, es extraño", dijo.

"¿Quién está de verdad contento? ¿Quién puede decir que las cosas está bien? ¿Quién puede ser fanático del alguien de la política con como están las cosas?", preguntó efusivamente y consideró que "para festejar se necesita la vara más alta, así a la fiesta pueden ir todos".