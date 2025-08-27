Mona Trinidad López forma parte de la vida de la cantante desde hace 33 años y es parte de la familia. En redes suelen mostrarse muy unidas y divertidas, compartiendo diversos momentos.

En las últimas horas, Jimena Barón, que fue mamá de Arturo a mediados de junio, inundó las redes sociales de emoción al revelar que escogió a Mari para que sea la madrina del pequeño.

"Nosotras no somos de decirnos mucho ni de demostrarnos mucho afecto, pero Mari (hace ya 33 años porque ella me cuidaba cuando yo era chiquita) es una de las personas más importantes de mi vida", expresó en Instagram.

"Después de mí (o tal vez muy parecido) nadie quiere y cuida a mis hijos como los cuida Mari. No tuve que pensar ni un minuto", agregó.

Jimena utilizó la complicidad de su hijo Morrison para hacerle una especie de cámara oculta a Mari, para así poder comunicarle la noticia y que quedara todo registrado ante la cámara del celular.

Cuando el niño le consultó a la artista por el bautismo de su hermano y por los padrinos, ella respondió: "A mí me gustaría que sea Mari".

Jimena Barón eligió a la niñera como madrina de Arturito 💗 pic.twitter.com/mSfVtvKBu6 — Resumido.info (@Resumidoinfo) August 26, 2025

"Ay, no me digas... Me infarto. Mentira... me estás cargando. ¿En serio? Me vas a hacer llorar", reaccionó la mujer. "Nadie cuida a mis hijos como vos", concluyó Jimena Barón entre lágrimas.

Quién es Mari, la niñera de Jimena Barón

Mona Trinidad López, apodada Mari, cuidó a Jimena Barón desde que tenía 5 años. En 2019, la intérprete le dedicó un posteo en la red por su cumpleaños y habló del vínculo que las unía.

"Ella me cuida desde mis 5 años, me hizo las trenzas y colitas, me llevó al colegio, me buscó, me cocinó, me retó, vio mil películas conmigo, nos tomamos mil bondis y subtes y me llevó a pasear por todos lados, incluso en los días que tenía libres. De muy chica me pareció obvio tenerla, crecí con ella, siempre estaba. Hoy que soy mamá (después de superar su abandono por 200 pesos, pues la perdoné pero no perdí la memoria) la sigo teniendo en casa y ahora a cargo de mi hijo y valoro todo mucho más, muchísimo más", escribió en su momento.

"Me volví a cruzar con Mari cuando mi vida estaba dada vuelta, solo sabía que tenía que empezar a grabar una tira y que tenía un bebé de un año. Estaba muy sola, tenía que organizarme pero estaba muy triste y asustada, le pedí que por favor me ayude. Ella renunció a su trabajo y volvimos a estar juntas. No es obvio tener a Mari, es un regalo que me dió la vida", continuó.

"Mari se tatuó el nombre de mi hijo. Mari lo lleva de paseo en sus días libres. Mari durante las vacaciones lo extraña y me pide venir a verlo. Mari no es la niñera de mi hijo ni lo cuida cuando yo estoy ocupada, ella es parte de la familia y lo cría conmigo. Espero que quienes tengan a alguien así en su vida la traten como se merece, el lugar que ocupan es inmenso e impagable. A veces voy a algunas casas y veo esos disfraces que les ponen a las chicas que trabajan ahí, o veo que las hacen comer solas encerradas en la cocina y no puedo creerlo", agregó.

"Yo no podría hacer nada de lo que hago si ella no estuviera, y no es una frase linda, es la absoluta verdad. Admiro tu capacidad de amar y cuidar, sos una de las personas más buenas que conozco. Te queremos con el alma @monatrinidadlopez y como te dije de chiquita en una carta, siempre voy a estar para vos como vos estás para nosotros", concluyó Jimena Barón.