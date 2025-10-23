La actriz y cantante publicó en su cuenta de Instagram un distendido momento durante sus vacaciones con su pareja y Arturo.

Por el Día de la Madre, Matías Palleiro le regaló a Jimena Barón un viaje a Miami y ella publicó un divertido video de sus vacaciones.

La actriz y cantante subió a su cuenta de Instagram un contenido mientras hacían compras en un supermercado.

Puede interesarte

Allí se ve al Licenciado en Administración de Empresas que se desarrolla en el mundo del marketing deportivo bailando mientras lleva a Arturo en su cochecito.

Matías Palleiro le regaló a Jimena Barón un viaje a Miami por el Día de la Madre; viajaron con Arturo y se tomó el recaudo de que Momo se quede en Buenos Aires porque tiene que ir al colegio.

Puede interesarte

Al publicar el video en el supermercado, Jimena escribió: “Sos todo lo que siempre quise. Mi media naranja. Mi casa. Mi papá favorito de todo el mundo. Mi mejor compañero para absolutamente todo”.