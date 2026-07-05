El chico llegó a Miami para disfrutar el Mundial junto a su familia y quedó en shock al ver a la sorpresa que le habían preparado la actriz y Matías Palleiro.

En las últimas horas se hizo viral un video en el que se lo puede ver a Momo, el hijo de Jimena Barón, llegando al aeropuerto de Miami para disfrutar el Mundial 2026 junto a su familia. El detalle es que su mamá lo fue a recibir con su pareja, Matías Palleiro, ¡disfrazados de dinosaurios!

“¿Tenés disfraces de dinosaurios para adultos?“, se la escucha decir a la actriz en una tienda de la ciudad estadounidense, donde está instalada hace algunos días con su novio y el hijo que tuvieron juntos, Arturo, que tiene poco más de un año.

Puede interesarte

La siguiente secuencia del clip muestra la llegada de Morrison al aeropuerto y cómo miraba para ver si estaba su familia. Sobre el video, Barón escribió: “Momo mira porque una persona lo graba, pero es una persona que no conoce, pues no comprende qué está pasando”.

Momo quedó completamente sorprendido cuando se dio cuenta de que su mamá y la pareja de ella eran quienes estaban adentro del disfraz. Entre risas, dijo: “Mamá, no, no. Pará, mamá, por favor”.

En el cierre del video, Momo dijo: “Aunque me encantó la sorpresa, por favor, ¡no la vuelvan a hacer nunca más!“.