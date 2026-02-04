Jimena Barón y Matías Palleiro decidieron mudarse y comprar una nueva casa impulsados por una necesidad concreta: el pequeño Arturo, el hijo que tienen en común, no tenía habitación propia y dormía en el living del hogar familiar. Buscando que cada uno tenga su propio espacio y mayor comodidad, la pareja inició el proceso de remodelación y adaptación de la nueva propiedad, y no tardaron en compartir con sus seguidores el costado menos romántico y más realista de armar un hogar a dos voces.

Lejos de las postales ideales, Jimena mostró el detrás de escena en sus historias de Instagram, entre videos y fotos que documentan las primeras diferencias y negociaciones. “ATENCIÓN HOY FUIMOS A LA CASA NUEVA MATÍAS DANDO ÓRDENES Vamos a hablar de la parte NO ROMÁNTICA de armar un hogar de a dos. HAY QUE PINTAR SÍ”, escribió Jimena sobre una imagen donde Matías, de pie en una bow window más grande y baja de lo que ella recordaba, analiza detalles mientras ella duda sobre su idea del “colchón y cajones”.

En los videos, la pareja discute sobre la cantidad y el uso de los baños: Jimena: “Por eso digo que hay mucho baño”. Matías: “Ese desempate no es desempate”. Jimena, entre risas, dijo: “Ay, Dios mío, voy a matar”.

Las diferencias siguieron con la propuesta de Jimena de instalar el lavarropas en un toilette y la negativa de Matías: Jimena: “Mi propuesta fue poner en este baño (que no vamos a usar) un lavarropas así lavamos y colgamos la ropa ahí afuera más directo y no hay que subirla desde la cocina, pero no estamos de acuerdo con NADA”. Matías: “Es un toilet, no es un baño”. Jimena: “AY DIOS MÍO LO VOY A MA7AR”.

La rutina de la mudanza incluyó debates sobre caños, lugares de guardado y el uso de los espacios comunes, mientras Jimena bromeaba: “Yo quiero que vos caigas todos los días en ese baño. Si yo te veo que vos cagas en otro baño o algo, vas a vivir a otro lado. No, no, no. Entonces, ¿para qué querés tanto este baño?” y Matías sumaba entre risas: “Desnudo en el vestidor”.

Así, entre chicanas, risas y desacuerdos, Jimena Barón y Matías Palleiro mostraron el lado auténtico y menos idealizado de la convivencia, apostando al humor y la honestidad para surfear el gran desafío de armar un hogar familiar donde Arturo, finalmente, tendrá su propio lugar.

Esta no es la primera discusión que tiene acerca de lo que deben hacer con su nuevo hogar. “Los propietarios, acá estamos... La casa es preciosa”, afirmó Jimena en una de las primeras grabaciones caseras que subieron a redes. A su lado, Matías, quien llevaba el cochecito de Arturo, completó: “Magnífica”. El entusiasmo era evidente, pero la calma no duró mucho. “Así todo, le queremos hacer un par de cositas. No las que Matías quiere hacer...”, comentó la cantante, anticipando el tono de la conversación.

El ida y vuelta entre ambos se tornó en una especie de sketch familiar. “Matías dice: ‘Bueno, acá yo tiro esto abajo, hago una arcada. Entonces, yo paso de un cuarto al otro por acá, con una arcada romana y si quiero algo de la cocina, me tiro acá este tubo, crack, y aparezco, rompo todo esto y aparezco en frente de la heladera’”, relató Jimena, entre carcajadas, quien sumó la posibilidad de construir un sauna a pedido del exdeportista, que, sin embargo, lo negó: “Yo no lo pedí”.

La discusión se transformó en el eje de la charla. “¿Por qué voy a poner un sauna?”, preguntó Palleiro con tono de incredulidad. Pero Jimena no dejó pasar la oportunidad: “Acá en esta pared va un sauna, ¡vos lo dijiste!”. La discusión se volvió aún más divertida con la intervención de ambos. “Están las agentes de las inmobiliarias de testigo. Vos dijiste del sauna”, insistió él. “Vos dijiste del sauna”, retrucó ella. “Vos dijiste: ‘En esta pared va el sauna de madera’. Lo dijiste vos”, insistió Matías. “Sos un mentiroso. Pero bueno, ¿tenemos confirmado en esta remodelación?”, preguntó la cantante, sumando a la conversación a los testigos de la inmobiliaria y al escribano: “Seguro la inmobiliaria es testigo”.