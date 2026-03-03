Luego de semanas de incertidumbre y preocupación en el ambiente de la música nacional, Joaquín Levinton rompió el silencio. El carismático líder de Turf, que debió alejarse de la escena pública debido a complicaciones en su salud que derivaron en una internación, brindó una entrevista donde detalló cómo atraviesa este proceso de recuperación y cómo cambió su rutina para priorizar su bienestar.

Con la frontalidad y el humor que lo caracterizan, pero con un tono notablemente más reflexivo, el artista llevó tranquilidad a sus seguidores. “Estoy muy bien, por suerte pude volver a hacer las cosas mías”, confesó Levinton, marcando el inicio de una nueva etapa tras el susto que mantuvo en vilo a sus colegas y fanáticos.

El músico reapareció públicamente tras el episodio que preocupó al mundo del rock.

El proceso de recuperación

La internación de Joaquín no fue un hecho menor, y aunque se mantuvo cierto hermetismo sobre el diagnóstico inicial, el músico no esquivó el tema al hablar de su presente.

Según explicó, este tiempo fuera de los focos le sirvió para reordenar sus prioridades y enfocarse en una rehabilitación integral. “Me siento bárbaro, con mucha energía. Hacía falta un parate para acomodar las fichas”, señaló el cantante.

Levinton destacó que ha logrado retomar sus actividades cotidianas y, lo más importante, su conexión con la composición. El proceso incluyó una mejora en sus hábitos de descanso y alimentación, algo fundamental para un artista que lleva décadas con el ritmo frenético de las giras y la vida nocturna del rock. "La salud es lo primero, si no, no hay show posible", reflexionó.

El regreso de Turf a los escenarios

La mejor noticia para los fans es que la mejoría de Joaquín no solo es personal, sino que impacta directamente en la agenda de la banda. El músico confirmó que ya se encuentra ensayando con sus compañeros de Turf y que los planes para los próximos conciertos siguen en pie.

La energía renovada del frontman promete un regreso explosivo, fiel al estilo de la banda que marcó el pulso del pop-rock argentino desde los años 90.

“Poder volver a los ensayos y sentir que el cuerpo responde es la mayor satisfacción”, comentó Joaquín, quien también agradeció las innumerables muestras de afecto recibidas durante los días más difíciles. El apoyo de su círculo íntimo y de figuras del espectáculo fue clave para su rápida evolución.

Un presente consciente y creativo

A sus 50 años, Joaquín Levinton parece haber encontrado un equilibrio entre su faceta de showman y la necesidad de cuidar su organismo. Este episodio de salud, lejos de retirarlo, parece haberle inyectado una nueva dosis de creatividad. Durante la entrevista, adelantó que este periodo de introspección también se verá reflejado en nuevas canciones que la banda está preparando.

Con el alta médica y el espíritu intacto, el "vikingo" del rock nacional está listo para reencontrarse con su público. La noticia de su recuperación definitiva cierra un capítulo de angustia y abre paso a lo que Joaquín mejor sabe hacer: celebrar la vida arriba de un escenario.