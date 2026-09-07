La ciudad de Nha Trang, Vietnam, fue testigo de un hito que quedará grabado para siempre en la historia de la belleza internacional y en el corazón de todo el pueblo dominicano.

En una velada llena de emoción, elegancia y un altísimo nivel competitivo, la representante de la República Dominicana, Joheirry Mola, se proclamó oficialmente como la deslumbrante ganadora y nueva soberana de Miss Mundo 2026.

Este majestuoso triunfo marca un momento trascendental para la nación caribeña, pues emula y revive el icónico logro alcanzado por la inolvidable Mariasela Álvarez en 1982, devolviéndole a la República Dominicana la codiciada corona azul tras décadas de constante esfuerzo y valiosas participaciones en el escenario global.

Desde el inicio del certamen en territorio vietnamita, la candidata dominicana demostró una preparación integral, un carisma arrollador y una estampa escénica imponente.

Joheirry Mola, oriunda del Distrito Nacional, no solo destacó por su deslumbrante belleza física, sino también por ser un perfil multidisciplinario: profesional en Administración de Empresas, modelo profesional, maestra y comunicadora. Su versatilidad y solidez intelectual la posicionaron rápidamente entre las competidoras más completas de esta edición.

De Asia la corona viaja a América. 🔥🥳



Joheirry Mola, de República Dominicana 🇩🇴, es proclamada como la ganadora de la edición 75 del #MissWorld. 💠



1.ª finalista: España 🇪🇸

2.ª finalista: Malasia 🇲🇾 pic.twitter.com/AQnXnf8TGe — FarandulerosVE (@FarandulerosVe) September 5, 2026

Presencia el emocionante momento en que la representante de República Dominicana es coronada como la nueva Miss Mundo 2026 en una ceremonia emotiva y elegante.

Su trayectoria a lo largo de la gran final fue impecable, avanzando con paso firme y consecutivo a través de cada uno de los exigentes cortes de clasificación organizados por la directiva del concurso:

• Ingreso al Top 40: Su pase inicial quedó asegurado tras consolidar una de las victorias previas más relevantes del certamen.

• Top 20 y Top 12: Clasificaciones en las que reafirmó su liderazgo, dominio en pasarela y proyección frente a las cámaras.

• Top 6 y Triunfo Final: Se consagró como la única candidata de la región de América y el Caribe en romper las barreras regionales para acceder a las instancias decisivas, superando con creces las expectativas y avanzando directo hacia la victoria máxima.



La pregunta decisiva y el mensaje de liderazgo

Más allá de la pasarela, la noche culminante en Nha Trang se definió en el instante en que Joheirry enfrentó el micrófono frente al jurado calificador y millones de espectadores alrededor del planeta.

En la etapa decisiva de preguntas y respuestas, la dominicana ofreció una intervención elocuente, sincera e inspiradora sobre la importancia de las cualidades esenciales del liderazgo moderno, el valor primordial de la empatía y cómo las mujeres de hoy deben utilizar las plataformas internacionales como Miss Mundo para generar un impacto positivo, auténtico y sostenible en sus comunidades.

Su elocuencia y profunda madurez terminaron por conquistar por completo al panel de jueces, demostrando que el concepto de “Belleza con Propósito” no es solo un lema, sino un estilo de vida que encarna a la perfección.

El podio final del certamen internacional culminó con una configuración repleta de diversidad y excelencia:

• Miss Mundo 2026: Joheirry Mola (República Dominicana)

• Segunda Posición (Primera Finalista): España

• Tercera Posición (Segunda Finalista): Malasia

Con el anuncio oficial, el cuadro de las tres candidatas que ocuparon los lugares de honor completó una de las ediciones más competitivas y vistosas de los últimos años. Hoy, 5 de septiembre, el país caribeño celebra con júbilo este triunfo que llena de orgullo a toda la diáspora dominicana y coloca nuevamente al país en la cima del glamour y el liderazgo internacional.