Tras los rumores iniciales, las indirectas y las teorías de los fans, finalmente, Tini Stoessel fue invitada por los Jonas Brothers para su primer show en Argentina. En medio de la euforia y la emoción de los seguidores de los hermanos, la Triple T sorprendió al interpretar “This is me” y “Cupido” ante un Movistar Arena colmado. La colaboración se dio tras una serie de guiños de Nick, Joe y Kevin, quienes dejaron entrever el vínculo especial que tenían con la joven.

Luego de los primeros minutos de show, los estadounidenses sorprendieron a su público al invitar a Stoessel al escenario. Allí, la argentina interpretó la icónica canción que Demi Lovato y Joe Jonas lanzaron en 2008, la cual también forma parte de uno de los momentos especiales de la película Camp Rock.

Horas antes del concierto, los hermanos habían sorprendido a los fans al lanzar una indirecta a la cantante argentina. En su camino hacia el Movistar Arena, los músicos subieron una story en la que se los ve escuchando una canción de la Triple T de fondo.

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La euforia de los fans comenzó cuando se supo que el recital contaría con una artista invitada. Como si fuera poco, la tensión aumentó luego de que se conociera un video de Joe Jonas en el que habla de la invitada que tendrá esta noche en Buenos Aires. “Estoy muy emocionado, acabo de cortar el teléfono con (se escucha un sonido de piiiip)...ella está muy emocionada. Va a ser nuestra invitada especial en nuestro primer show en Latinoamérica. Buenos Aires, ustedes tienen uno grande y nosotros vamos a tocar algo especial para todos ustedes”.

Esto es real: Tini canta "This Is Me" con los Jonas Brothers en Buenos Aires... pic.twitter.com/31RB7wXO23 — HISPA (@hispaok) May 6, 2026

No es la primera vez que el camino de los hermanos y la joven se cruzan. Meses atrás, en 2025, los Jonas Brothers mencionaron a Tini Stoessel al afirmar que les gustaría colaborar con ella, causando un revuelo tanto en redes sociales como en la escena del pop latino. Los integrantes del trío estadounidense elogiaron públicamente a la cantante argentina y manifestaron su interés en trabajar con ella, mientras que Tini celebró el gesto, afirmando que cantar junto a los músicos sería cumplir un sueño.

Durante una entrevista con Telemundo, Joe Jonas declaró: “Tini es genial. La verdad, hay muchísimo talento en Sudamérica”. Kevin Jonas añadió que existen “muchísimos” artistas latinos con quienes les gustaría colaborar, mencionando referencias anteriores como Bad Bunny y Karol G. Los músicos estadounidenses mostraron así su creciente interés por el panorama musical sudamericano y por nuevas fusiones artísticas.

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Por su parte, la reacción de Tini Stoessel se produjo rápidamente. La cantante y actriz argentina, en una entrevista con Radio Disney consideró “increíble” el comentario de los Jonas Brothers y recalcó que la opción de colaborar con ellos representa una oportunidad significativa en su carrera. Aunque ambas partes subrayaron que, hasta la fecha, no existe un proyecto conjunto confirmado, la admiración y disposición mutuas han incrementado las expectativas en la industria y entre los fans de ambos artistas.

A partir de entonces, en distintas redes los usuarios rememoraron la etapa en la que Tini, como fan adolescente, decoraba su cuarto con pósters de los Jonas Brothers. La idea de ver a sus ídolos juntos en un escenario —por ejemplo, en Buenos Aires— motivó publicaciones, memes y miles de reproducciones del video de la entrevista.

El vínculo entre los Jonas Brothers y Tini Stoessel nace de su pasado compartido como figuras emergentes de Disney. Ambos desarrollaron carreras internacionales y han acumulado colaboraciones con artistas globales del pop y la música latina.