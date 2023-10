"Tengo muchas posibilidades, de acuerdo a mi expertise profesional. Es un tema que lo quiero ver y que me preocupa y me ocupa; es lo que corresponde hacer", sostuvo.

"Yo tiro todos los escenarios posibles. Tengo que hacer una evaluación. Es una responsabilidad que me corresponde a mí, así corresponde hacer. Me he dedicado 22 años al servicio público, de los cuales fueron 16 al frente del Ejecutivo provincial o municipal. Eso implica una dedicación a tiempo completo, he entregado lo mejor de mí, ahora corresponde que utilice mis capacidades profesionales en otra actividad", planteó Capitanich.

Además, confirmó que su objetivo actual es seguir con la campaña nacional para que Sergio Massa pueda llegar al ballotage en las elecciones del 22 de octubre. "Hay que poner énfasis ahí, acompañar a Massa y a Agustín Rossi para que entren y ganen las elecciones"

Consultado sobre qué pasaría si gana Massa, Capitanich negó que tenga en mente seguir en la función pública. "No tengo intenciones, es una etapa cumplida. He hecho un gran esfuerzo porque hay que trabajar todo el tiempo como lo hice y bueno, ya está. El veredicto de las urnas es muy claro y cada uno tiene que tomar las decisiones a partir de ese veredicto. Yo tengo muy claro lo que tengo que hacer", lanzó.

Allí le repreguntaron sobre si piensa seguir vinculado a la política, un punto que puso en duda. "No sí si la política, no es un tema que me preocupa ni me ocupa hoy. Lo que me preocupa es ver cómo llegar a fin de mes a partir de diciembre", dijo.

¿Y si Massa pierde las elecciones? "Si gana Milei o Bullrich es un problema para el país, no para mi. Pero es un problema muy grave", remarcó.

Capitanich comenzó su carrera en la política como Secretario privado del gobernador Danilo Luis Baroni en 1987. Luego tuvo funciones en la Convención que reformó la Constitución Nacional en 1994 y cumplió diversos roles en la Secretaría de Desarrollo Social de la Nación durante la década del 90.

Fue senador de Chaco entre 2001 y 2007 y luego gobernador en tres mandatos. Lo primeros dos fueron entre 2007 y 2015. En el medio tuvo una breve licencia para asumir como jefe de Gabinete de Cristina Kirchner, cargo que tuvo entre noviembre de 2013 y febrero de 2015.

Entre 2015 y 2019, al no poder reelegir, se presentó a las elecciones para intendente de Resistencia, una elección en la que se impuso.

Para 2019 volvió a buscar la gobernación y se quedó con el tercer mandato. Este año quiso ir por un cuarto período, pero perdió la reelección ante el radical Leandro Zdero, en una votación que estuvo fuertemente marcada por el femicidio de Cecilia Strzyzowski, donde los principales acusados son el Clan Sena, piqueteros que fueron aliados de su gobierno.

Zdero asumirá el cargo el 10 de diciembre próximo.