Jorge Rial y Luis Ventura volvieron a enfrentarse. Todo ocurrió después de que Morena Rial iniciara una pelea encarnizada contra su papá y se refugiara en el periodista al que llama “tío”. Pese a los tremendos dichos de su hija y de su exsocio, el exconductor de Intrusos (América) optó alejarse y mantenerse en silencio.

Sin embargo, este miércoles Rial hizo un paréntesis en sus vacaciones por Madrid, España, y se refirió al escándalo con un fuerte tuit. Aunque no nombró directamente a su examigo, los usuarios no tuvieron dudas de que iba dirigido a él.

“No me morí, pero cuentan que me apareció un viudo despechado. Así estoy de preocupado. No se gasten”, escribió junto a una foto donde se lo ve sentado en un parque frente a un lago leyendo un libro.