Jorge Rial y Luis Ventura no están en un buen momento. Si bien estaban distanciados hace años, en el último tiempo la relación se volvió hostil. En declaraciones cruzadas, se dijeron de todo y hubo acusaciones graves. Con la pelea de Morena Rial con su familia de por medio, la situación empeoró. En este contexto, Jorge se puso picante y decidió arrancar el día del amigo con un irónico posteo dedicado a Ventura.

Tan mal está la cosa que llegó a instancias judiciales. Recientemente, Rial emprendió un juicio contra Ventura y América por los dichos contra su persona en el marco de la crisis con su hija Morena. "Durante 10 días estuvieron usando a mi hija Morena de una manera brutal para decir barbaridades mías, y después me acusaron de un montón de cosas. Yo lo único que les pido es que vayan a la Justicia, en vez de andar recorriendo los programas del canal como una atracción de circo a los gritos, no se escondan y vengan a la mediación, que es lugar donde la gente civilizada dirime la cosas", dijo el ex Intrusos.

La foto que eligió Jorge para la publicación de Twitter también es particular. Se trata de la imagen del "reencuentro" que vivieron con Luis a mediados de 2022, después de ocho años de distanciamiento.

Feliz día del amigo!!!

🤣🤣🤣🤣🤣🤣🤣 pic.twitter.com/ae6waLA6XQ — JORGE RIAL (@rialjorge) July 20, 2023

"Yo lo quiero mucho a Ventura y él a mí también. No sé si hoy necesitamos estar juntos. Es un tipo al que no voy a dejar de querer nunca. Y él puede decir las cosas mías y a mí me divierte porque sé quién es el Gordo. Lo quiero. Y él me quiere a mí. Y sé que lo dice solamente para joderme un rato", había dicho Rial en ese momento. Aunque en este contexto de máximo enfrentamiento, resulta difícil pensar que este podría tratarse de uno más de tantos episodios en el vínculo, las propias palabras de Jorge indican que podría haber lugar a una eventual reconciliación.

El posteo en redes llegó por sorpresa e impactó a muchos usuarios por su osadía. En poco tiempo, cosechó miles de likes y reacciones, entre memes, pedidos de paz y comparaciones con otros enemigos íntimos como Maxi López y Mauro Icardi.