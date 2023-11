Jorge Rial se irá de la Argentina. Después de haber pasado un año con severos problemas de salud y quedar involucrado en los escándalos de su hija Morena, que hizo terribles acusaciones sobre él, decidió trasladarse al exterior y está muy entusiasmado. Según contaron en LAM (América), le llegó una propuesta jugosa y difícil de rechazar, ya que se trata de un proyecto atractivo y que generará mucho interés.

“Se va a trabajar dos meses afuera. Va a ir a México a hacer podcast que tiene que ver con la historia. ¡Va a ser historiador! Lo producen en México, su productora y una empresa de ese país van a hacer historia latinoamericana. No contó todo el proyecto”, comentó Ángel De Brito.

Acto seguido, el conductor agregó: “Me dijo que, en principio, va a producir podcast para México y Colombia. El primero se estrenaría en enero y también va a hacer una miniserie, pero aclara que no se queda a vivir allá. Incluso me mandó algunos temas que van a tratar, el primero va a ser sobre el robo de la espada de Bolívar. Él me dijo que va a producir, pero supongo que también hará conducción”.

Todavía no se sabe si su hija Rocío lo acompañará, aunque seguramente sí lo haga María del Mar Ramón, su novia escritora.