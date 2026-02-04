La ciudad de Santa Fe atraviesa una jornada marcada por el calor intenso. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), rige una alerta amarilla por altas temperaturas, con una máxima que alcanzará los 38°C y una sensación térmica elevada debido a la alta humedad.

Durante la mañana, en la ciudad de Santa Fe, el cielo se presenta parcialmente nublado, con una temperatura cercana a los 31°C. Hacia la tarde se espera el pico térmico del día, con 38°C, vientos del sector norte entre 13 y 22 km/h y baja probabilidad de precipitaciones.

Por la noche, el cielo estará mayormente nublado, con una temperatura que descenderá apenas hasta los 32°C, lo que anticipa una noche calurosa.

En las primeras horas del día, la temperatura registrada fue de 21,9°C, con una humedad del 90%, presión atmosférica de 1004,9 hPa, viento leve del este y buena visibilidad. El sol salió a las 6.31 y se pondrá a las 20.02.

Desde el SMN recomiendan extremar los cuidados, especialmente en niños, personas mayores y quienes padecen enfermedades crónicas: mantenerse hidratados, evitar la exposición al sol en las horas centrales del día y reducir la actividad física intensa.

Pronóstico extendido

El calor continuará durante las próximas jornadas, aunque con un leve descenso de las temperaturas hacia el viernes y el sábado.

Jueves: se espera otra jornada muy calurosa, con una mínima de 26°C y una máxima de 37°C, cielo parcialmente nublado y condiciones estables.

Viernes: el ingreso de aire más fresco permitirá un alivio térmico. La temperatura oscilará entre los 25°C de mínima y 31°C de máxima.

Sábado: continuará el descenso, con una mínima de 20°C y una máxima de 31°C, configurando un escenario más moderado y agradable en comparación con los días previos.

El SMN continuará monitoreando la evolución de las condiciones meteorológicas y no descarta actualizaciones en los niveles de alerta si persisten las temperaturas extremas.