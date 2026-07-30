La ciudad de Santa Fe comenzó este jueves 30 de julio con 12,3°C, cielo mayormente nublado y una humedad del 98%, de acuerdo con los datos del Servicio Meteorológico Nacional (SMN). La presión atmosférica se ubicó en 1015,2 hPa, mientras que el viento soplaba del sudeste a 15 kilómetros por hora.

Para esta jornada se esperaba una temperatura mínima de 11°C y una máxima de 21°C. El cielo permanecerá mayormente nublado durante la mañana, la tarde y la noche, aunque el pronóstico oficial no contempla precipitaciones: la probabilidad de lluvias es del 0% durante todo el día.

Durante la mañana, la temperatura rondará los 14°C, mientras que por la tarde alcanzará el registro máximo previsto, de 21°C. Hacia la noche se espera que se mantenga en torno a los 20°C.

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El viento tendrá una intensidad estimada de entre 13 y 22 km/h, con predominio del sector noreste durante las distintas franjas de la jornada.

El sol saldrá a las 7:53 y se pondrá a las 18:26, marcando una jornada con poco cambio en las condiciones de nubosidad.

Pronóstico extendido

El panorama meteorológico presentará algunos cambios durante los próximos días, especialmente en las temperaturas.

Viernes: será la jornada más cálida del período inmediato. El SMN prevé una mínima de 16°C y una máxima que podría llegar a los 29°C. El ascenso térmico será notorio respecto del jueves y marcará un cambio en el comportamiento de las temperaturas.

Sábado: se espera un marcado descenso de la temperatura máxima. La mínima será de 18°C, mientras que la máxima alcanzaría apenas los 20°C, por lo que será una jornada considerablemente más fresca que la del viernes.

Domingo: las condiciones volverían a mostrar una recuperación térmica. El pronóstico anticipa una mínima de 9°C y una máxima de 22°C, con una amplitud térmica más marcada durante la jornada.