En medio de la crisis mediática y económica que atraviesa Marcelo Tinelli, Josefina Pouso revivió su experiencia en el Cantando 2024 y lanzó una nueva serie de críticas hacia el conductor.

La panelista recordó los meses de sueldos atrasados y cuestionó la actitud pública del empresario mientras su equipo esperaba cobrar.

Pouso habló en Puro Show (El Trece) y afirmó que la renuncia de Tinelli a Carnaval Stream no la sorprendió: “La situación no daba para más”, aseguró según analizó la Agencia Noticias Argentinas.

Su vínculo con el conductor quedó marcado desde que reveló que el último mes trabajado en el certamen se lo pagaron recién tres meses después.

La periodista explicó que el reclamo colectivo comenzó cuando otras figuras, como Florencia Peña y Luisa Albinoni, se animaron a exponer lo que pasaba puertas adentro: “Ahí pudimos salir todos a reclamar lo nuestro. Yo lo hablé con contaduría, nunca con Marcelo”, aclaró.

Sin suavizar sus palabras, Pouso recordó el malestar general en el grupo de WhatsApp del elenco: “Para él, lo que nos debía era como una botella de vino, pero para nosotros no y encima lo veíamos mostrando la gran vida mientras nos decían: ‘no sabemos cuándo te vamos a pagar’”.

La comunicadora también cuestionó la frase con la que Tinelli intentó despegarse de las deudas: “La deuda es de la empresa, no mía”.

Para Pouso, ese argumento no cierra: "La cara visible es él y las transferencias nos llegaban de su cuenta personal. No me digas que no tiene nada que ver".

Otro punto que la indignó fue la exposición pública del conductor durante el conflicto:“Que se vaya de viaje, coma caro y haga lo que quiera, pero que no lo publique mientras hay gente esperando cobrar. Eso es lo que más bronca me da”.

La panelista incluso reveló que el propio Chato Prada, histórico productor de Tinelli, le confesó estar en la misma situación económica que ella: “Un día me dijo: ‘Estoy igual que vos’. Eso te demuestra cómo estaba todo”.