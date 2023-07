Luego de que se conociera que Juliana y Maxi, los ex participantes de Gran Hermano, confirmaran que no están más juntos, fue otro "hermanito” el que quiso reaccionar a lo acontecido.

Fue Juan Reverdito quien utilizó sus redes para “mufarse” de la separación de la pareja que había comenzado un amorío dentro el reality.

“Lloramos un montón y nos partió el corazón. Y termino con esto, desde que nosotros estamos juntos, no somos. ¡Puta madre no se me cae una lágrima! Vuelvo, vuelvo. Desde que nosotros no estamos juntos, no somos, no somos, pero lo estamos siendo individualmente ¡Qué frase rara esa che! Ay dios lo que veo”, expresó Juan en una historia de Instagram.

Luego, tras la burla de Reverdito, Juli publicó: “quiero agradecer el respeto y el cariño que estamos recibiendo a raíz de lo que contamos ayer. Gracias enserio por respetar nuestros sentimientos y tomarse el tiempo para dedicarnos tan hermosas palabras de aliento”.

“A la gente buena le pasan cosas buenas, así que siempre den mucho amor”, cerró.