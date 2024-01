Juan Marconi, el vicepresidente segundo de Independiente, renunció a su cargo este lunes por la mañana tras manifestar diferencias con la actual gestión de Néstor Grindetti: "Hay una comisión directiva que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra de esta forma".

"La decisión ya está tomada, hoy presento la renuncia como vicepresidente segundo en Independiente. Hace rato que lo vengo meditando, pensando, en conjunto con la gente de Independiente Presente. No es una situación ni una decisión fácil, porque para mí Independiente es mi vida. Creo que esto es lo mejor, de lo más reciente para atrás hay un montón de argumentos. Creo que sobre todo los que merecen saberlo son todos los que fueron a votar, jóvenes, mujeres y adultos", expresó el ahora exdirectivo en diálogo con Radio La Red.

Al ahondar en sus razones, Marconi fue claro y manifestó diferencias en la conducción del club: "Hay una comisión directiva que tiene una forma de conducir y yo me encuentro muy en contra de esta forma de conducir. Los respeto pero estoy muy en desacuerdo con la forma de conducir y me encuentro muy sólo en mi desacuerdo. Así que prefiero correrme. Cuando uno propone, propone, lleva ideas, lleva proyectos y ninguno avanza, lo respeto. Pero me corresponde irme. En la última reunión de CD se eligió a un vicepresidente primero que estuvo en las últimas dos gestiones de Hugo Moyano".

El directivo al que hace referencia Marconi es Carlos Montaña, quien ocupaba el lugar de vocal titular primero, pero por la ausencia del vicepresidente primero la Comisión Directiva lo eligió en ese lugar. Cabe destacar que este dirigente fue vicepresidente segundo del expresidente Hugo Moyano tanto en 2014 como en 2017 y no es del agrado de Marconi, quien estuvo en contra de su designación.

En abril, cuando Fabián Doman dejó la presidencia tras haber sido electo en octubre de 2022, sentenció en una carta: "Independiente tendrá que aprender a convivir no solo en el plano dirigencial sino en todo lo que lo rodea como institución con menos rencor y resentimiento. Ni siquiera hay una grieta. Hay un todos contra todos sin sentido. Los enconos personales están por encima del club".

Sin embargo, no es la primera vez que Marconi planteó su renuncia. En agosto, cuando comenzó a surgir el rumor de esta opción, declaró en D Sports Radio: "Entendemos el enojo de los hinchas y empatizamos con ellos, sucedieron cosas institucionales de las cuales tenemos que hacer autocrítica. Yo sigo cumpliendo mi rol todos los días".

