Novak Djokovic está en la recta final de su participación en el US Open, el último Grand Slam de la temporada, donde defenderá la corona obtenida en 2023. En la previa a su estreno, acaparó la atención de todos los fanáticos de este deporte por realizar una práctica distendida frente a Juan Martín Del Potro, quien por la noche compartió cancha con Gabriela Sabatini en un partido exhibición contra la dupla conformada por Andy Roddick y Caroline Wozniacki.

El ingreso de ambos al estadio principal Arthur Ashe bajo un caluroso recibimiento recordó viejas épocas para la Torre de Tandil y el actual campeón olímpico en París 2024 porque el serbio lo derrotó en la final del Abierto de los Estados Unidos 2018 en este mismo escenario por 6-3, 7-6 y 6-3. Una de sus 16 victorias sobre 20 duelos contra el argentino fue motivo de consulta en medio del peloteo amistoso: "¿Fue ganar la medalla de oro tu mayor logro?".

"Mi mayor éxito de todos fue vencer a Juan Martín Del Potro en la final del US Open en 2018", respondió Nole, según recoge la cuenta especializada @TheTennisLetter.

En la vereda opuesta, Del Potro le devolvió el trago amargo: "Mi mayor éxito fue vencerte en Río". Lejos de tomárselo a nivel personal, el máximo ganador de Grand Slam en la rama masculina contraatacó: "¡Y en Londres! Delpo es mi némesis en los Juegos Olímpicos. Ha sido mi verdugo". Vale recordar, Djokovic perdió la medalla de bronce a manos de Delpo en los JJOO de 2012 por 7-5 y 6-4, mientras que también lo eliminó en la primera ronda de Río 2016 por 7-6 (4) y 7-6 (2).

Puede interesarte

Las dos victorias restantes del historial se remontan a las semifinales de la Copa Davis 2011, instancia marcada por el abandono de Nole en medio del partido (Argentina perdió la final contra España), y a las semifinales del Masters 1000 de Indian Wells 2013 por 4-6, 6-4 y 6-4. Se enfrentaron por última vez en los cuartos del Masters 1000 de Roma 2019 con triunfo del europeo en tres parciales.

La obtención de la presea dorada por parte de Novak Djokovic en Francia también tuvo su momento especial por una singular confesión de Juan Martín Del Potro al ex número 1 del mundo: "Me hizo llorar el otro día cuando ganó la medalla de oro. Fue el primer partido de tenis en el que lloré".

Delpo ganó 22 títulos en una carrera marcada por las lesiones y alcanzó la gloria máxima de manera individual, siendo campeón del US Open 2009, y colectiva tras ganar la Copa Davis 2016 con el equipo nacional.

Gabriela Sabatini, de 54 años, y Juan Martín Del Potro, de 35, ganaron un partido de exhibición en el estadio Arthur Ashe, en la antesala del comienzo del US Open frente a otras dos leyendas como Andy Roddick y Caroline Wozniacki. Se trató de un encuentro cargado de emoción y nostalgia en el que los tenistas argentinos ofrecieron porciones de su enorme talento sin edad.

Los cuatro tenistas salieron a la pista después del duelo protagonizado por la pareja de John McEnroe y Novak Djokovic contra Andre Agassi y Carlos Alcaraz, y todos los protagonistas lucieron micrófonos a los costados de sus mejillas para contribuir al espectáculo pudiendo comunicarse con el público en las tribunas.

Roddick lideró el show, e incluso aprovechó una parte del tiempo para alzar su voz en medio de un peloteo ganado por Del Potro ante Wozniacki. Instantes antes, el norteamericano tuvo un destacado gesto al invitar a un recogepelotas para tomar su raqueta y sumarse a la acción. Luego de dos golpes defectuosos, la tercera fue la vencida para el niño, que cruzó algunas pelotas del otro lado de la red, ganó un punto de volea y se llevó la felicitación de Andy.

Puede interesarte

El duelo, estipulado a un match tiebreak de 10 puntos, se extendió por algunos minutos extra por la paridad y la pareja argentina comenzó la remontada de la mano de Sabatini. Gaby se llevó un tanto en la red para equilibrar todo en 7-7 y ese fue el puntapié para imponerse en los Estados Unidos. Luego de perder un punto de partido, los albicelestes no fallaron en la siguiente oportunidad para cerrar el parcial por 11-9.

"Impresionante. Este estadio es espectacular, lleno de gente. Es un placer estar aquí con Juan, Andy y Caroline", dijo una conmovida Sabatini, quien lució un estado físico que nada tuvo que envidiarle al que presentaba en el auge de su trayectoria. "Ha sido una noche fantástica, un placer estar aquí con Gaby y jugar un partido contra Andy y Caroline. Para mí, este estadio es muy especial", completó la Torre de Tandil.

La exhibición, denominada "Stars of the Open", forma parte de la Fan Week del US Open, que ofrece una variedad de eventos previos al torneo principal, incluyendo experiencias gastronómicas, shows musicales y entretenimiento para niños y adolescentes, además de mucho tenis en la antesala del comienzo de la actividad oficial del último torneo considerado de los grandes del circuito junto al Australian Open, Roland Garros y Wimbledon.

Entre los participantes de esta edición se encuentran jugadores en actividad como Novak Djokovic, Carlos Alcaraz, Caroline Wozniacki, Frances Tiafoe y Jessica Pegula, así como leyendas del deporte como John McEnroe y Andre Agassi. Más temprano, de hecho, se desarrolló un entrenamiento entre Nole y Del Potro, que también tuvo sus ribetes humorísticos.

La exhibición tuvo fines benéficos, destinando parte de lo recaudado a la Fundación USTA, que apoya programas educativos y de tenis para comunidades de escasos recursos.

Es importante mencionar que la relación entre Sabatini y Del Potro siempre fue cercana. En marzo de 2021, Gaby fue la invitada especial del Gran Jurado en la ceremonia del Premio Konex de Platino, que reconoció a Del Potro por su carrera en la década de 2010-2019. En febrero de 2022, tras el anuncio del retiro de Delpo, quien supo ser la abanderada argentina en los Juegos Olímpicos de Seúl 1988 le dedicó emotivas palabras en sus redes sociales.

Posteriormente, asistió al Argentina Open para presenciar el último partido profesional de Del Potro en el Buenos Aires Lawn Tennis en medio de un duelo del Argentina Open.

Para Gabriela Sabatini, el US Open de 1990 fue el escenario de su máxima consagración en el circuito de la WTA cuando venció a Steffi Graf en la final, logrando así el primer Grand Slam para una tenista argentina en la historia. Venció por 6-2 y 7-6 (7-4) a la alemana en el estadio Louis Armstrong, que fue reemplazada en 1997. Esa fue la consagración número 15 de las 27 que Gaby obtuvo en su gloriosa carrera.

El duelo entre la dupla argentina y estadounidense ofreció un detalle particular: en 2012, Del Potro superó a Roddick en lo que fue su despedida del tenis profesional ya que tras la derrota, Andy anunció su retiro.