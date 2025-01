Después de cantar todo tipo de géneros, atravesar instancias difíciles y superarse constantemente, este miércoles, Juan Otero y Pepe Ochoa se disputaron el título del Cantando 2024 (América). Si bien el hijo de Florencia Peña llegaba con el visto bueno del jurado, el voto de la gente definiría quién sería el nuevo campeón.

”Bienvenidos a la final del Cantando 2024. El estudio está repleto de amigos, familiares, la tribuna está que arde, tenemos una final espectacular. Dos personas que han venido a cumplir sus sueños, se lo merecen porque lo dieron todo. ¿Qué pareja va a levantar esos trofeos?”, dijo la conductora para dar la bienvenida al público antes de dar inicio al último duelo del certamen.

Así las cosas, la pareja de Juan Otero y Bianca Zoppini y Pepe Ochoa y Sol Bardi ingresaron al estudio. Con la emoción a flor de piel, el hijo de la actriz confesó sentirse nervioso. Por otro lado, el panelista destacó estar tranquilo. Luego de sus respectivas presentaciones, el primer punto de la noche fue para el comunicador, quien se adueñó del primer desafío en un cerrado 3 a 2 por parte del jurado.

Luego de un cambio de vestuario, las parejas volvieron a dar todo de sí para la segunda presentación. En esta difícil instancia, Nacha Guevara destacó a Otero y le dio el primer voto: “Juan, la cámara te quiere, tenés como un ángel en cámara. Tenés expresiones chiquitas pero que la cámara ama. Yo haría así (levanta las dos paletas), pero no se puede”.

Así llegó el turno de Flavio Mendoza, quien se inclinó por Ochoa: “Los miro y ya está me derrite. También veo a la otra pareja que hizo mucho trabajo y esfuerzo. Me tengo que quedar con una, la número dos”. Por su parte, Aníbal Pachano apoyó al hijo de Peña: “Veo en Pepe una novedad, un cambio radical de lo que hacés a lo que querés hacer. Y este niño es carismático y atrapa, yo voy a apostar por eso. Voto para la pareja número 1″.

Milett Figueroa destacó a ambas parejas, pero también se inclinó por Otero: “Claramente es un momento muy difícil. Siempre he sentido que estar aquí no es fácil. Te pasan cosas, se mezclan las emociones, no es fácil. He amado conocerlos de verdad. Les estoy agradecida por la escucha de siempre. Quiero hacer un voto de visión a futuro. Esta persona y esta pareja van a recorrer muchos escenarios y esto solo es un paso más. Mi voto es para Juan”. Por último, Marcelo Polino fue directo y comentó: “Díos mío, me encantan las dos parejas. Voy a apostar a quien me llegó al corazón. Mi puntaje es para Juan Otero”.

Fue entonces, cuando la emoción invadió a Flor Peña antes de presentar por última vez a su pequeño: “Fui muy feliz de ser parte de este proceso de mi hijo, no importa lo que pase. Sé que le espera la vida por delante, y acá voy a estar siempre para acompañarlo, sea lo que sea que elija hacer, esté acá o en otro lado. Siempre voy a hacer su fuerza. Juan me encanta presentarte por última vez, como conductora pero sobre todo como tu mamá”.

Luego de la presentación del joven, la conductora volvió a tomar el micrófono y comentó entre lágrimas: “Juan, cuando las mamás y papás pensamos en el nido vacío, en ese momento en el que nuestro hijos se van a otros lugares para vivir sus vidas, siempre pienso que el día que no estés en casa va a faltar alegría. Creo que eso trajiste a esta pista, creo que vas a crecer mucho como cantante, recién estás empezando. Pero trajiste alegría, y eso es lo que nos das a todos los que estamos a tu alrededor, tus amigas que te bancan a muerte, a todos los que te queremos, a tu hermano, tu papá, que no es tu papá pero te crió de muy chiquito. Nunca la pierdas, es lo más lindo que tenés”.

Para cerrar, Nacha Guevara agradeció a la producción del programa y resaltó: “Esto ha sido muy complicado de llevar a cabo, vivimos tiempos difíciles y fue a puro corazón. Flor, te he conocido más y estoy feliz de haberlo hecho. Sos una gran compañera. Por el futuro, voto a la pareja 1″. Por su parte, Flavio Mendoza dijo: “Hace muchos años empecé tratando de llegar a algo, hice el Bailando, después un espectáculo que me decían: “Este loco no va a vender más de 2 entradas”. Hice el récord absoluto en ventas de entradas de teatro. Creo que acá hay 4 personas que sueñan con eso también. Está genial que no se pongan límites. Los quiero a los cuatro, pero esta vez le voy a dar el voto porque cada vez que lo veo, la cara de Flor cambia por completo. Esa cosa que no sabés hasta que sos papá. Y yo agradezco a la vida ser papá. Voto a la pareja 1″.

Cuando llegó el turno de Aníbal, el hombre de la galera expresó: “Le tengo que dar el voto, porque vale la pena y es una persona que sorprendió. Tiene una cantante preciosa que admiro y tiene un futuro enorme. Ojalá los medios te den el lugar que corresponde. Pareja número 2″.

En esta instancia, Milett también fue invadida por la emoción y comentó: “Les agradezco que me hayan recibido con los brazos abiertos, me siento muy querida, sostenida. No tengo palabras para agradecer tanto. Es muy difícil en esta época que la gente no tiene trabajo. Estamos acá porque amamos lo que hacemos. Gracias a mi equipo que me ha acompañado este año. Gracias mi amor por confiar en mí. Espero haber puesto a Perú en la casa, crean en sus sueños, su talento, abracen a esos miedos porque los van a llevar a un lugar mejor. Voy a darle un voto a una persona que tiene un futuro enorme. Juan”.

Así las cosas, todo quedó en manos del público. Tras unos instantes de suspenso, Flor Peña anunció a Pepe Ochoa como campeón del certamen. Fue entonces cuando el panelista corrió a abrazar a su equipo, mientras la producción mostraba que el comunicador se había impuesto con el 55,3% contra el 44,7% del joven.

Ya con el trofeo en mano, cerró: “Este premio se lo quiero dedicar a mi mamá, gracias mamá, te amo, a papá también que está en casa. Se lo quiero dedicar a todas las personas que piensan que no pueden lograr algo en la vida. Pueden, levántense y enfóquense en sus sueños. Los sueños no se cumplen, se conquistan. Si yo pude, todos pueden. Disfruten, no somos eternos”.