Tras la gala de eliminación donde Renato Rossini quedó fuera de juego, llegó a Gran Hermano 2025 el desafío por el auto 0km, uno de los premios más deseados por por los participantes.

Chiara, Juan Pablo, Katia, Lourdes, Luciana, Luz, Martina, Sandra, Tato y Ulises compiten por un Renault Kwid. El auto está valuado en 18 millones de pesos y solo uno se lo llevará. Como si fuera poco, se consagrará líder de la semana en una semana sin eliminación por la votación de los “Golden Tickets”.

Primero se sorteó el orden en que los concursantes tomarán y probarán las llaves, los diez “hermanitos” de “GH” -los “originales" más Katia "La Tana" Fenocchio- comenzaron la disputa. Cada jugador/a tiene que tomar la cantidad de llaves extras que obtuvo más una más por la pasada, según contó Santiago del Moro.

El gesto de Juan Pablo con Katia "La Tana" en Gran Hermano

"Creo que a veces tiramos un golpe de suerte para que la vida nos empiece a sonreír y me encantaría que este sea para La Tana. Es material, por suerte", dijo Juan Pablo ante la sorpresa del conductor. "Me emocioné por lo que me dice", sostuvo Katia entre lágrimas.

"A veces necesitamos que la vida nos dé algo de qué prendernos para empezar a sonreír así que me encantaría que sea para ella, de corazón", expresó Devi. Momento emotivo.

La emoción de Katia por el enorme gesto de Juan Pablo 🥹



¿Quién ganará el auto 0km?

Por falta de tiempo se decidió que el miércoles 5 de marzo se vuelva a realizar el sorteo por el Renault Kwid, valuado en 18 millones de pesos.

