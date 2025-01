Un participante de Gran Hermano generó una ola de críticas al opinar sobre el cuerpo de su compañera Chiara durante una prueba en la casa. La situación escaló rápidamente en el programa y en las redes sociales.

Todo comenzó mientras Chiara realizaba una coreografía como parte de la prueba semanal. Al sentirse interrumpida por los comentarios constantes de Juan Pablo, la joven no dudó en enfrentarlo: “Basta, porque después sos el primero que está comiéndose todo cuando tenemos que comprar en el supermercado. Así que córtala un poco”.

Lejos de calmarse, Juan Pablo continuó la discusión e insultó a Chiara frente a varios compañeros. Luego, entre risas, lanzó un comentario que desató indignación: “Yo como y ella engorda”. Aunque intentó suavizar la situación pidiéndole disculpas más tarde, el daño ya estaba hecho.

Tras el desafortunado episodio, Chiara expresó su malestar en una conversación con otros participantes: “Banco a full a las mujeres para que esté canceladísimo. Seguro lo estará, pero así se va de acá porque es un desubicado mal”, afirmó con determinación.

Chiara rompe en llanto porque Juan Pablo y Nano dijeron que está gorda



Chiara: "Me contestó yo como y vos engordás"

#GranHermano pic.twitter.com/IMCrSUaA4k — • alana (@permisogente) January 20, 2025

En medio de su descargo, Chiara reveló un aspecto personal que conmovió a la audiencia: “Ahora voy a llorar, pero es porque tuve un trastorno de la alimentación. Quiero que lo sepan todas las mujeres de la casa, porque esto me lo voy a cobrar”.

Aunque el comentario de Juan Pablo generó rechazo, las redes sociales no tardaron en criticar a Chiara. Usuarios en X compartieron un video en el que se la escucha hacer comentarios sobre el cuerpo de Martina, otra participante.

“No justificamos a Juan Pablo, pero Chiara no es ninguna defensora de las mujeres”, opinó un usuario. Otros cuestionaron la autenticidad de su descargo, argumentando que ella también ha emitido comentarios despectivos.

Minutos antes del primer “congelados” de “Gran Hermano 2025”, los participantes tuvieron que ponerse de acuerdo por el canje del kiosco, que se habilita todas las semanas e incluye los cigarrillos de la discordia. En esta ocasión, los jugadores tuvieron que elegir entre un beneficio compartido o uno para Juan Pablo de Vigili. Finalmente, empatizaron con “Devi”, quien recibió el video de sus perros y se emocionó hasta las lágrimas.

"No entiendo el mensaje, porque estoy pidiendo noticias de mi perro, que está con mi pareja, y no tiene nada que ver la ‘actitud’. Pero bueno, no me resonó mucho esto”, había explicado Juan Pablo cuando Santiago Del Moro le preguntó por qué lo enojaronlas palabras que le hicieron llegar sus familiares.

En historias para su cuenta de Instagram, Del Moro anticipó lo que ocurriría en la gala en vivo del lunes 20 de enero. “Entra al congelados la madre de Luciana. Y hay una sorpresa para Juan Pablo de sus perros (en caso de que la casa así lo disponga)”, escribió el conductor.

Dicho y hecho, los competidores de “Gran Hermano 2024” debieron elegir el kiosco de la semana, donde vieron que una de las opciones contemplaba un video de los perros de “Devi” y diez atados de cigarrillos de tabaco. No obstante, no fue sino después de un duro debate que lograron llegar a una decisión en grupo.

Es que había quienes optaban por la “sorpresa” y quienes por una comida/actividad que beneficie a la mayor cantidad de concursantes posible y no a uno solo únicamente. En tanto, el participante de Corrientes buscaba mantener la calma y no influir en el veredicto de sus compañeros.

Después de unos minutos, la mayoría de los participantes votó que Juan Pablo de Vigili vea a sus perros y así fue. “Ambos perros están muy bien, bien cuidados, para que te quedes tranquilo. Te mandan un fuerte abrazo los dos”, decía un familiar del “hermanito” en el video, que contenía imágenes actuales de los canes y algunas de archivo. Al ver que sus “perrihijos” están en perfecto estado, el jugador no pudo evitar conmoverse, por lo que luego agradeció el gesto de sus contrincantes.