Este lunes, Juan Pablo De Vigili, conocido dentro del reality como “Devi”, fue eliminado de Gran Hermano (Telefe) tras perder el mano a mano contra Selva Pérez, en lo que fue la última placa negativa de esta edición. Con su salida, el reality de Telefe quedó definido con cinco finalistas a pocos días de la gran final.

Desde la apertura de la emisión, se sabía que se trataba de una gala determinante: solo uno de los nominados abandonaría la casa, y el resto ingresaría en la recta final. Juan Pablo, Selva, Ulises Apóstolo, Luz Tito y Santiago “Tato” Algorta fueron los que quedaron en placa. La única exenta fue Eugenia Ruíz, quien ya se había asegurado un lugar entre los finalistas.

A lo largo del programa, se sucedieron las salvaciones por orden del porcentaje de votos negativos. El primero en quedar fuera de peligro fue Ulises, con apenas 1,2%. El cordobés festejó como en ocasiones anteriores: se tiró a la pileta y agradeció al público. Le siguió Luz, quien rompió en llanto al conocer la decisión de la audiencia. Luego, Tato fue el tercero en ser salvado, consolidando su permanencia en la competencia.

De esta forma, Selva y Juan Pablo quedaron en el centro de la escena, reflejo de una interna que había explotado días antes dentro del grupo “Los Hongos”, del que ambos habían sido parte junto a Eugenia. Lo que comenzó como una alianza sólida terminó en una disputa, con acusaciones y reclamos por traición.

Selva había cuestionado con dureza a Devi, a quien definió como “tibio”, sugiriendo que su falta de compromiso en momentos críticos debilitó al grupo. Eugenia, alineada con la uruguaya, también lo apuntó. Esa crítica fue especialmente dolorosa para Juan Pablo, quien en reiteradas ocasiones expresó haber mantenido una actitud de respeto y equilibrio dentro del juego.

Juan Pablo eliminado se retira de la casa muy enojado 😳



👁 Mirá #GranHermano en https://t.co/Ppl6ji2TwC y espiá la casa GRATIS las 24 horas por @DIRECTVLA @DGO_Latam pic.twitter.com/fRH310K4CU — Gran Hermano (@GranHermanoAr) June 17, 2025

“Pude llegar lejos sin pinchar a nadie ni sacando de contexto. Es el mensaje que quise dar desde el 2 de diciembre”, explicó el correntino en su último confesionario antes de abandonar el programa. La tensión se trasladó a la definición. Finalmente, Juan Pablo fue eliminado con el 61,2% de los votos negativos, mientras que Selva obtuvo un 38,7%, logrando quedarse en el juego.

La reacción de Juan Pablo fue inmediata y contundente. Visiblemente molesto, lanzó frases filosas a la cámara y también a sus exaliadas. “Yo no traicioné a nadie”, afirmó antes de cruzar la puerta de salida. Durante su despedida, evitó un escándalo pero dejó mensajes cargados de ironía hacia Eugenia y Selva. “Ojalá les sirva de algo. Acá hay gente que sabe cómo me manejé con ellas. Afuera se darán cuenta”, dijo.

Selva le pidió un abrazo y él accedió, aunque sin ocultar el desencanto por lo ocurrido durante las semanas previas. Primero se acercó a la santiagueña, que se mostró aún molesta con el eliminado. Luego, se acercó de una manera muy fría a Selva, que respondió de la misma manera. “Una tristeza. Hay gente que sabe cómo me manejé con ellos y, sin embargo, me puso en placa. Las quiero a ustedes también. No pasa nada. Elijo no hacer lo que me hacen y no es fácil mantener la cordura en esta casa”, agregó el correntino antes de irse.

Devi dejó la casa acompañado de sus dos perros, Jaime y Bartolo, quienes lo habían acompañado desde que su hermana ingresó en una visita especial. La producción permitió que las mascotas se quedaran a convivir gracias a la aprobación del grupo.

La gala marcó su eliminación y el inicio de la etapa definitiva: a partir de ahora, el público debe votar a favor de los finalistas. La decisión estará centrada en elegir al ganador o ganadora de esta edición. En esta instancia, los finalistas son: Selva Pérez, Eugenia Ruíz, Luz Tito, Ulises Apóstolo y Tato Algorta.