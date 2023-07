El taxista contó cómo se prepara para su próximo desafío laboral y se mostró feliz por su nuevo presente.

El ex participante de Gran Hermano 2022, Juan Reverdito, está próximo a debutar como actor y reveló detalles de cómo vive su presente laboral.

El taxista se mostró feliz al contar todos los proyectos que tiene para este año. “Me llega en un momento que jamás pensé que me iba a pasar, es una oportunidad que se me da a los 43 años. Esto se lo debo a Gran Hermano”, , dijo emocionado a PrimiciasYa.

Sobre la propuesta le contó a este portal que no es un unipersonal. “Somos cuatro y todos tenemos varias escenas. Es una comedia, va a haber una parte de lo que es la vida de cada personaje”, reveló.

“Le estoy poniendo todas las fichas. Estoy estudiando para que pueda ser lo mejor posible. No soy actor y no estudié teatro. Es una buena oportunidad y me lo estoy tomando muy en serio, con muchas ilusiones. Va a ir por buen camino”, afirmó muy entusiasmado sobre su debut como actor.

También adelantó que va a hacer un programa de streaming. “En breve estoy estrenando una radio de streaming, en bar La Cancha, en la zona de Boedo. Va a salir en varias plataformas. Es un magazine. Uno va a tener la libertad de decir lo que siente y nadie va a decir qué tenés que hacer”, sostuvo.

La obra, que se hará en el Paseo La Plaza, se estrenará en septiembre, de la mano del productor Gonzalo Rua. El ex hermanito estará acompañado por Celeste Rigoni, Diego Acade y Claudio Gulli.