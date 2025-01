En pleno enero, cuando el eco de las fiestas aún resuena en los hogares argentinos, Juana Repetto decidió adelantarse al inicio del ciclo lectivo y abastecerse de útiles escolares para su hijo mayor, Toribio. Lo que comenzó como un gesto previsor, terminó siendo un testimonio de los desafíos económicos actuales, al revelar en un video publicado en su cuenta de Instagram el monto que tuvo que desembolsar: $86.400.

“¿Cuánto creen que gasté? Díganme qué opinan, yo casi fallezco”, escribió la actriz, que además es mamá de Belisario, apelando al tono directo y espontáneo que caracteriza su relación con sus seguidores. El video, donde se la ve recorriendo los pasillos de una librería y pagando la cuenta en efectivo, encendió una conversación que rápidamente trascendió lo anecdótico.

A pesar de haber reciclado algunos materiales de años anteriores, tal como explicó en su publicación, la mayor parte de los útiles escolares tuvieron que ser adquiridos nuevamente. “Como siempre, me van a decir: ‘Te vieron la cara, Juana’”, expresó con cierta ironía mientras mostraba el contenido de las bolsas: lápices, cuadernos de tapa dura, marcadores, adhesivo transparente, sacapuntas, calculadora y hasta mapas.

Consciente del impacto del precio, la actriz aprovechó para dar un consejo práctico a su audiencia: “Impriman la lista y revisen en casa qué pueden rescatar”, refiriéndose a aquellos útiles que aún podrían estar en condiciones de usarse. Este gesto fue celebrado por varios usuarios, quienes destacaron la importancia de enseñar a los niños el valor de reutilizar y no siempre esperar cosas nuevas cada año.

El ticket de compra que Repetto mostró al final de su video se convirtió en símbolo de un fenómeno creciente, el adelantar las compras de comienzo del ciclo lectivo y no esperar hasta febrero o incluso marzo. Entre los comentarios que recibió, muchas madres compartieron experiencias similares. “Es la que va, comprar en enero antes de que aumente. Yo compré en diciembre”, afirmó una seguidora. Otra aplaudió la actitud de Juana al rescatar útiles viejos, destacando que ese es “un ejemplo para los niños”.

Sin embargo, no faltaron las críticas. Algunas usuarias consideraron que la reacción de la influencer era exagerada o carente de empatía con la situación económica del país. “Lo que pasa es que no está acostumbrada a pagar”, comentó una seguidora, mordaz. Otra, en cambio, fue más comprensiva: “Es lo que sale, están carísimos los útiles”.

Es que en el mundo de las redes sociales, Juana Repetto no es ajena a los comentarios negativos. En más de una ocasión, la influencer y madre de dos hijos se encontró en el centro de discusiones encendidas, enfrentándose con firmeza a quienes cuestionan su vida cotidiana.

Uno de los episodios más recordados ocurrió hace unos meses, cuando una seguidora la calificó de “vaga” a través de Instagram. Sin titubear, Juana respondió con un mensaje contundente que dejó en claro su postura. “Se acabó lo que se daba”, escribió junto a una foto de su hijo mayor, Toribio, mientras realizaba la tarea del colegio.

Con su habitual transparencia, Repetto aprovechó la oportunidad para reflexionar sobre la vuelta a clases tras las vacaciones de invierno. “Tengo sentimientos encontrados con la vuelta al cole”, confesó en la misma publicación. En un tono sincero y cercano, admitió la dualidad que vive como madre: “No sé si me encanta volver a tener un poco de libertad o me mata de fiaca la rutina”.

Estas palabras resonaron con muchas madres, entre ellas, una que destacó: "¿De qué comunidad sos? ¿De la vagancia? Si tenés hijos, debés ser responsable y cumplir con las obligaciones del niño. Por ejemplo, la escuela. No le fomentés la vagancia. No cocinás, no limpiás, no hacés nada. ¿Encima te molesta mandar a los niños a la escuela?“.

La respuesta de la actriz no se hizo esperar y cerró toda posibilidad de diálogo: “Señora, conozco poca gente que se ocupe tanto de sus hijos como yo. Deje de hablar boludeces e intente entender mejor los mensajes. Gracias”.