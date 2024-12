Este domingo a las 13.45 Juana Viale abrió Almorzando con Juana con un fabuloso vestido rosa, que confesó que fue utilizado en su momento por Carla Peterson, y reveló que el próximo domingo tendrá un invitado que convocará la atención nacional.

En el marco de las repercusiones por la visita de Roberto García Moritán a la meza de su abuela, Mirtha Legrand, Juana se animó a arriesgar el nombre de uno de los invitados que cerrarán el ciclo 2024.

Juana Viale / Fuente: archivo

“Les quiero avisar con tanto placer, con tanto orgullo, con tanto laburo de programación, que para nuestro próximo programa que será el domingo 29 de diciembre, tendremos al invitado que quieren tener todo. ¿Quién es?” adelantó la conductora.

“¡El señor Franco Colapinto viene a almorzar con nosotros! Me huele que el estudio va a estar lleno. Y también hay otros invitadazos que no se los estoy diciendo, pero atájense y disfruten esta mesaza de domingo que no se la pueden perder porque está espectacular”, agregó Viale.

Además, la conductora no dejó pasar las repercusiones que generó su chicaneo a Wanda Nara de la semana pasada. “Nos gustó tanto el rosa, porque fue furor la Pantera rosa de la semana pasada, que hay más para todos ustedes”, dijo Juana exhibiendo un modelo de organza tramada.

“Y como fui noticia porque dije lo que dije de los Martín Fierro, ahora me puse un vestido que usó Carla Peterson que ganó un Martín Fierro, así que me siento también ganadora del Martín Fierro. Maravilloso”, cerró la conductora.

Franco Colapinto será la sorpresa de Navidad de Juana Viale. (Foto: Prensa Williams).