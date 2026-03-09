Fugaz y casi desapercibido. A veces el amor dura tan poco que no llega a crecer lo suficiente, ni siquiera para mostrarse en las redes sociales o diferentes eventos, como es la moda actual. Y eso es lo que pasó recientemente con Juanita Tinelli, que de la noche a la mañana terminó con su noviazgo junto al influencer Tomás Mazza.

Duró un mes solamente. A principios de febrero, se conoció que había iniciado un nuevo romance dentro de su vida. En su momento la confirmación se dio a través de un streaming, donde aprovecharon aquella ocasión en la que estuvieron juntos para anunciar su amor. Después de unos días de rumores y sospechas, se animaron a blanquearlo.

Los primeros indicios se dieron a conocer a través de TikTok, con un intercambio en redes sociales que fueron despertando sospechas. Tras un video de Juanita cantando un tema de María Becerra, dejó un comentario bastante obvio: “Hola mi amor, qué linda estás”. Y agregó unos emojis de corazones para sumar romanticismo.

En ese momento, respondió en el mismo tono. Un “Hola mi vida” fue suficiente para todos interpreten ese intercambio como el nacimiento de un nuevo romance. Desde entonces y tras el blanqueo oficial de ambos en una transmisión de Kick, la historia de amor parecía marchar sobre ruedas. Pero ahora se supo que todo tuvo un final, mucho más rápido de lo que se esperaba.

Qué pasó entre Juanita Tinelli y su novio influencer

Ahora bien, este lunes 9 de marzo en Puro Show dieron a conocer que Juanita Tinelli ya no se encuentra en pareja con el influencer. La bomba la disparó Pochi de Gossipeame a través de un enigmático, subrayando el hecho de que el romance no duró prácticamente nada y que todo se esfumó de un día para el otro.

“La modelo separada es Juanita Tinelli, que se separó del streamer Tomás Mazza. Un romance explosivo. Él está muy pegado. Ellos salieron en un stream a decir que estaban juntos. Después contaron cómo se conocieron, que él la había visto y le había encantado, pero ella como que dudaba… ella es mucho más alta que él pero no le importó”, comenzó diciendo Pochi sobre Juanita.

La panelista aclaró que no hubo infidelidades en la separación. Por otro lado, también recordaron que Mazza apareció en un momento fuerte para Juanita: cuando estaba peleada con Marcelo Tinelli, su papá. “Ellos se dejaron de seguir en las redes sociales”, aclaró la periodista, dando a entender que algo fuerte sucedió. ¿Se pelearon feo y todo terminó mal?

Luego mostraron una nota con Tomás donde, un tanto incómodo y sin querer hablar mucho de la separación, su silencio confirmó más de lo que podía decir. “El que calla otorga… yo nunca dejo de seguir a nadie, me eliminaron de seguidor”, respondió cuando le preguntaron sobre su ruptura con Juanita. “Son cosas privadas”, siguió tajante cuando le consultaron los motivos.

“Son relaciones, a veces comienzan, se acaban, a veces te distanciás, a veces no… son cosas humanas”. “No sabría decirte (qué pasó)”. Tras decir que no estaba triste por su separación con Juanita, el influencer agregó: “Todas las personas llegan a enseñarte algo. Preguntale a ella cuando la veas por qué me dejó de seguir”.