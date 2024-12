La panelista Vicky Braier, más conocida como “ Juariu ”, dio a luz a su primer hijo, Manuel, esta mañana en el Hospital Italiano, según reveló su compañera y conductora, Verónica Lozano en el programa Cortá por Lozano.

En esta línea y, tal como explicaron en el magazine en donde se desempeña la influencer, el grupo de mensajes que comparten “estaba a tope porque arrancó el trabajo de parto, el pasado martes a las 19”.

La labor de parto fue realmente extensa para Braier, quien estuvo acompañada por su pareja y padre primerizo, Gustavo Esquenazi. Tal es así que sus colegas la felicitaron varias veces antes de tiempo porque consideraban que su compañera ya había dado a luz.

El pequeño pesó 2.600 kilogramos y la noticia del nacimiento fue brindada a los colegas de la reciente mamá, esta mañana.

Un enigmático muy especial

Juariu anunció su embarazo de una manera muy original. La influencer, que se hizo conocida por descubrir los secretos de los famosos, hizo un "enigmático" en el programa "Cortá por Lozano", donde trabaja como panelista.

Sentada junto a sus compañeros, comenzó a dar detalles sobre una famosa que está embarazada y que la dejó que contara la primicia. "Es famosa en las redes", "Estuvo en Masterchef", "No tiene hijos", "Su novio no es famoso", fueron algunas de las pistas que dio Juariu para que sus compañeros adivinaran.

Fue la conductora, Verónica Lozano, la primera en darse cuenta, aunque las que más saltaron de emoción fueron Sol Pérez y Vicky Xipolitakis, mientras que Costa y Juliana "Furia" Scaglione miraron atentamente desde un costado.

Vicky Braier se guardó la primicia hasta saber que estaba todo bien: “Me fui a hacer unos estudios porque estaba con la presión baja y tenía bajo el hierro. Todavía no tenía hecho el estudio de los tres meses que dice que está todo bien y encaminado. No podía decir nada. Estoy de 14 semanas, serían tres meses. Así que fue muy inesperado”.

“Yo estaba haciendo un tratamiento. No conté porque lo había dejado y porque no se sabía si era posible o no. Si mi cuerpo iba a poder y si estaban bien las mamas. Dijimos ‘vamos a intentar’. Yo tengo óvulos congelados y dijimos de ver qué iba pasando. La primera vez que dijimos ese ‘vamos a intentar’, quedé”, detalló la influencer.