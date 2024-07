La delegación de Argentina en los Juegos Olímpicos París 2024 tiene en el seleccionado nacional de rugby seven, también conocido popularmente como los Pumas 7s, quizás la mayor esperanza para sumar medallas a lo largo de la cita mundial del deporte que se desarrollará desde el 24 de julio al 11 de agosto. A continuación conocé el cronograma completo del combinado nacional conducido por Santiago Gómez Cora.

Junto a Kenia, Samoa y Australia, los Pumas 7s integran el Grupo B de una competición que tendrá como gran particularidad que tendrá su punto de partida el 24 de julio, dos días antes de la ceremonia inaugural programada para el día 26, y finalizará en la jornada siguiente, el día 27 del mismo mes.

Será la tercera participación de la Argentina en los Juegos Olímpicos de rugby seven masculino tras lo que fue Río de Janeiro 2016, donde la albiceleste fue eliminada en cuartos de final por Gran Bretaña, y Tokio 2020, que se hizo en 2021 por la pandemia de Covid-19, donde consiguieron una histórica medalla de bronce tras derrotar al conjunto británico en el duelo por el tercer puesto.

Vale destacar que si el combinado nacional obtienen el primero o segundo puesto o bien logran consolidarse como uno de los dos mejores terceros entre las tres zonas, avanzarán a los cuartos de final. Asimismo, en la Zona A competirán Nueva Zelanda, Irlanda, Sudáfrica y Japón, mientras que en la C el anfitrión, Fiji, Estados Unidos y Uruguay se medirán por continuar hasta lo más alto del podio.

Fixture Los Pumas 7s en Juegos Olímpicos 2024: hora, partidos y resultados

Argentina vs. Kenia | Miércoles 24 de julio, desde las 11 | Stade de France.

Argentina vs. Samoa | Miércoles 24 de julio, desde las 14.30 | Stade de France.

Argentina vs. Australia | Jueves 25 de julio, desde las 9.30 | Stade de France.