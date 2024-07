La renombrada cantante canadiense Céline Dion sorprendió a todos al cerrar la ceremonia inaugural de los Juegos Olímpicos de París con una emotiva interpretación en francés del "Himno al amor" de Edith Piaf. La aparición de Dion, quien ha estado luchando contra una grave enfermedad, no había sido confirmada previamente, lo que hizo que su actuación fuera una sorpresa conmovedora para los espectadores.

La actuación de Dion tuvo lugar tras el tradicional encendido del pebetero olímpico, llevado a cabo por destacadas figuras deportivas como Zinedine Zidane, Amélie Mauresmo, Rafael Nadal y Serena Williams, entre otros. A sus 56 años, esta no es la primera vez que Dion se presenta en una ceremonia olímpica; anteriormente, había cantado en la inauguración de los Juegos Olímpicos de Atlanta 1996.

La reaparición de la artista fue particularmente impactante dado su reciente diagnóstico de Síndrome de la Persona Rígida (SPR), una rara enfermedad neurológica que la ha obligado a interrumpir su carrera musical.

peut etre que c'est la chose la plus belle que j'ai entendu cette année, du respect sur celine dion et l'hymne a l'amour #ceremoniedouverture pic.twitter.com/JkAsIHnRGN — serbie ᡣ𐭩ྀིྀི (@lavraieserbie) July 26, 2024

En un documental reciente titulado "Je suis: Céline Dion", se mostró a la cantante lidiando con los síntomas debilitantes de su condición, incluyendo espasmos musculares y dolor intenso. A pesar de estos desafíos, Dion expresó en marzo su esperanza de volver a los escenarios y alentó a otros afectados por la enfermedad.

Puede interesarte

Céline Dion tiene una conexión especial con Francia, país donde alcanzó gran éxito con su álbum "D'eux" (1995), escrito por el compositor francés Jean-Jacques Goldman. Su fama mundial se consolidó en 1997 con la icónica canción "My Heart Will Go On", tema principal de la película "Titanic" dirigida por James Cameron.